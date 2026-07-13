Kim ngạch thương mại Việt Nam-Indonesia 18 tỷ USD: Mục tiêu thực tế và khả thi



Sau dấu mốc lịch sử nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2025, quan hệ Việt Nam – Indonesia đang đứng trước những cơ hội mới đầy hứa hẹn. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông đánh giá, chuyến thăm của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đến Indonesia và đồng chủ trì Kỳ họp thứ 6 Ủy ban hợp tác song phương (13-14/07/2026) là "cỗ máy điều phối" quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược mà lãnh đạo cấp cao hai bên đã thống nhất.

Theo Đại sứ Tạ Văn Thông, việc Việt Nam và Indonesia chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2025 được coi là một dấu mốc lịch sử, phản ánh mức độ tin cậy chính trị và sự phát triển mạnh mẽ của hợp tác song phương sau 70 năm vun đắp.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông

Đánh giá những thuận lợi để tiếp đà phát triển quan hệ giữa hai nước, Đại sứ nhấn mạnh, hai bên đang có nền tảng chính trị vững chắc. Hai nền kinh tế có tính bổ trợ chiến lược rất cao. Ngoài ra, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp hai nước với các dự án mang tính biểu tượng như VinFast tại Indonesia hay Ciputra tại Việt Nam đang tạo ra xung lực thực chất cho quan hệ song phương.

Tuy nhiên, Đại sứ cũng đánh giá những khó khăn không nhỏ từ biến động phức tạp của địa chính trị và kinh tế toàn cầu, gây áp lực lên chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, việc khơi thông các rào cản phi thuế quan và sự khác biệt về quy định pháp lý vẫn là thách thức đòi hỏi cơ quan chức năng hai bên phải nỗ lực tháo gỡ để doanh nghiệp tiếp cận thị trường thuận lợi hơn.

Đại sứ cho rằng, chuyến thăm của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tới Indonesia và đồng chủ trì Kỳ họp thứ 6 Ủy ban hợp tác song phương sẽ hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược mà lãnh đạo cấp cao hai bên đã thống nhất.

“Chuyến thăm chính thức của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và đồng chủ trì cuộc họp Ủy ban Hợp tác song phương giữa hai nước rất quan trọng, vì đây là cơ hội để hai nước cùng nhau điểm lại tình hình hợp tác trong giai đoạn qua và đưa ra những phương hướng cũng như các biện pháp để thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới. Đặc biệt trong cuộc họp này, hai bên sẽ cùng nhau xem xét và thông qua Chương trình hành động 2024 - 2028 để thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước", Đại sứ Tạ Văn Thông khẳng định.

Kinh tế thương mại được đánh giá là điểm sáng trong quan hệ hai nước thời gian qua, với việc hai bên đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 18 tỷ USD vào năm 2028. Đại sứ Tạ Văn Thông cho rằng, với đà tăng trưởng ấn tượng, từ 9 tỷ USD năm 2019 lên 16,7 tỷ USD năm 2024, mục tiêu 18 tỷ USD là hoàn toàn thực tế. Đại sứ cũng nhấn mạnh một số biện pháp hai bên cần triển khai đồng bộ để sớm đạt được mục tiêu này.

"Thương mại hai chiều giữa hai nước 2025 vượt 17 tỉ USD. Việt Nam và Indonesia là những đối tác hàng đầu về mặt thương mại trong ASEAN. Hai bên có những điều kiện rất tốt để có thể thúc đẩy hơn nữa và tăng cường hơn nữa kim ngạch thương mại song phương. Thứ nhất là hai nước đều có những điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa. Thứ hai nữa là hai bên đều là thành viên của ASEAN và thứ ba là kết nối giao thương giữa hai nước đã phát triển rất mạnh, đặc biệt là hàng không trực tiếp giữa hai nước đã phát triển, kết nối các thành phố lớn như là Hà Nội, TP.HCM với Jakarta, Bali", Đại sứ khẳng định.

Đại sứ Tạ Văn Thông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tháo gỡ rào cản thương mại. Hai nước cần tích cực đàm phán để dỡ bỏ các rào cản phi thuế quan, tạo điều kiện ưu đãi cho các mặt hàng thế mạnh của nhau như nông sản, thủy sản và hàng tiêu dùng. Hai bên cũng thúc đẩy các dự án đầu tư lớn. Sự thành công của nhà máy sản xuất xe điện VinFast tại Subang hay các dự án của tập đoàn Indonesia tại Việt Nam sẽ là "đầu tàu" kéo theo sự phát triển của các doanh nghiệp phụ trợ và thương mại song phương.

Ngoài các lĩnh vực hợp tác truyền thống, Đại sứ Tạ Văn Thông cũng nhấn mạnh những lĩnh vực hợp tác mới mà hai bên nên ưu tiên để quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đi vào hiệu quả và thực chất, bao gồm thúc đẩy hệ sinh thái xe điện và năng lượng xanh; kinh tế số và nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp Halal cũng như hợp tác biển và nghề cá.

Đại sứ Tạ Văn Thông bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm sát sao của Lãnh đạo cấp cao và nỗ lực của các Bộ, ngành, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Indonesia sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.