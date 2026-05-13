Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hoá, du lịch và thông tin

Tại cuộc hội đàm song phương giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ Văn hóa và Thể thao Lào diễn ra vào chiều qua (12/5), hai bên đều khẳng định hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và du lịch giữa Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025 đã đạt được nhiều kết quả thực chất, tích cực, trong đó có tổ chức thành công tuần lễ văn hóa ở mỗi nước; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng các sự kiện quan trọng của hai Đảng, hai nước; thực hiện tốt thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; góp phần vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Bà Lâm Thị Phương Thanh và ông Phet Phomphithak .

Hai bên cũng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, phát triển lĩnh vực văn hóa và du lịch của mỗi nước, đề ra những định hướng và sáng kiến, giải pháp nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2027.

Hai bên nhất trí cho rằng hợp tác về văn hóa và du lịch giữa Việt Nam và Lào trong giai đoạn 2026-2030 sẽ giúp tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước trong lĩnh vực văn hóa và du lịch.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam Lâm Thị Phương Thanh chào xã giao Chánh Văn phòng Trung ương Đảng NDCM Lào Phet Phomphithak.

Việc tăng cường trao đổi đoàn, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa-nghệ thuật, các tuần lễ văn hóa và chương trình biểu diễn nghệ thuật nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia, là cơ hội để hai bên đẩy mạnh hợp tác trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý di tích, bảo tàng và thư viện.

Ngoài ra, hợp tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực về văn hóa thông qua việc cấp học bổng, tổ chức các khóa tập huấn và tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo văn hóa-nghệ thuật của hai nước, sẽ giúp quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa của nhau.

Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký kết Chương trình hợp tác văn hóa và du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ Văn hóa và Du lịch Lào giai đoạn 2026-2030.

Tại cuộc làm việc giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào diễn ra vào chiều nay (13/5), hai bên khẳng định hợp tác trong lĩnh vực báo chí giữa Việt Nam và Lào trong thời gian qua đã được triển khai một cách chặt chẽ, hiệu quả.

Hai bên phối hợp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền về các chuyến thăm cấp cao, các kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ cũng như các sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước. Nội dung thông tin được trao đổi thường xuyên, bảo đảm sự thống nhất về thông điệp, qua đó tiếp tục làm nổi bật và lan tỏa mối quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược” giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam Lâm Thị Phương Thanh và Phó trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vansi Kuamua trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thông tin giữa Việt Nam và Lào giai đoạn 2026-2030.

Về phương hướng hợp tác trong lĩnh vực thông tin, báo chí thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo, cán bộ quản lý báo chí, phóng viên và biên tập viên nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước về báo chí, nâng cao chất lượng nội dung và thích ứng với xu hướng truyền thông số.

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào các nội dung: Kỹ năng làm báo đa phương tiện, sản xuất tin, bài, phóng sự trên nền tảng số; Nâng cao năng lực tác nghiệp trong môi trường truyền thông hiện đại; Ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo chí; Công tác quản lý, quy hoạch, cấp phép và xây dựng chính sách phát triển báo chí; Kỹ năng truyền thông đối ngoại và xử lý thông tin nhạy cảm;…

Kết thúc hội đàm, hai bên đã Ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thông tin giữa Việt Nam và Lào giai đoạn 2026-2030.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam Lâm Thị Phương Thanh đã tham dự Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026; chào xã giao Chánh Văn phòng Trung ương Đảng NDCM Lào; làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.