Triển lãm số về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

Tham dự triển lãm có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và đoàn thể của Lào; các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán; đại diện các hội người Việt Nam tại Lào…

Với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tinh hoa dân tộc, tầm vóc thời đại”, triển lãm đã giới thiệu gần 300 hình ảnh, tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh, được chia thành 4 nhóm chủ đề gồm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người ghi dấu ấn thế kỷ”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tâm trí bạn bè quốc tế” và “Di sản Hồ Chí Minh trường tồn và tỏa sáng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam”.

Triển lãm không chỉ giới thiệu các hình ảnh, tư liệu lịch sử mà còn kết hợp trình chiếu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua các hình ảnh, tư liệu lịch sử và những câu chuyện chân thực, triển lãm tái hiện sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đồng thời, khắc họa sâu sắc tư tưởng nhân văn, đạo đức cách mạng và phong cách sống giản dị, thanh cao của Người - những giá trị đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường phát triển của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.