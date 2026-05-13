Lào Cai tăng tốc ôn tập, hỗ trợ sĩ tử giai đoạn nước rút thi tốt nghiệp THPT 2026

Những ngày này, cũng như nhiều trường THPT khác ở tỉnh Lào Cai, không khí ôn tập của hơn 500 em học sinh tại Trường THPT Nguyễn Huệ, phường Yên Bái diễn ra khẩn trương từ sáng sớm tới cuối giờ chiều. Trên các lớp học, giáo viên liên tục chữa đề, củng cố kiến thức trọng tâm cho học sinh lớp 12.

Sau hai lần thi thử, toàn bộ kết quả được phân tích kỹ để phân loại học sinh theo từng nhóm năng lực. Từ đó, giáo viên xây dựng phương án ôn tập phù hợp, vừa hỗ trợ học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp, vừa bồi dưỡng nhóm học sinh khá giỏi hướng tới các trường đại học top đầu.

Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ, phường Yên Bái ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh.

Cô giáo Bùi Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ cho biết, không chỉ dạy trực tiếp trên lớp, giáo viên còn giao đề luyện tập qua nền tảng số, lập các nhóm zalo để phối hợp cùng phụ huynh theo dõi sát quá trình học của học sinh.

Đối với các em học sinh yếu, nhà trường giao cho các thầy cô giáo kèm cặp để làm sao các em đạt mức trung bình trở lên. Nhà trường cũng rất chú trọng đến các em học sinh đạt điểm từ 8 đến 9 trở lên. Đây là những học sinh nòng cốt có thể đạt điểm cao để vào các trường đại học tốp đầu.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Huệ tập trung luyện đề, hoàn thiện kỹ năng làm bài nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

"Nhà trường đã và đang bước vào giai đoạn ôn thi nước rút để chuẩn bị kết thúc chương trình ôn tập cho các em chuẩn bị bước vào kỳ thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường cũng đã cung cấp cho các em những kiến thức nền, những kiến thức rất cơ bản, đã cho các em tiếp xúc và luyện được rất nhiều các dạng đề theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường cũng sẽ tiếp tục tổ chức thi thử lần 3 cho các em để đánh giá sự tiến bộ và có thêm những giải pháp nâng cao chất lượng thi". Cô giáo Bùi Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ cho biết.

Trong guồng quay ôn luyện ấy, áp lực thi cử hiện hữu rõ rệt với học sinh lớp 12. Tuy nhiên, nhiều em đang lựa chọn cách học khoa học hơn, chú trọng sức khỏe và tâm lý để duy trì phong độ ổn định.

Em Nguyễn Quốc Khánh, học sinh lớp 12D1 cho biết, mỗi ngày em duy trì luyện đề ở 4 môn Toán, Ngữ văn, Vật lý và Tiếng Anh. Ngoài thời gian học ở trường, em dành nhiều giờ tự luyện đề tại nhà với mục tiêu đạt trên 26 điểm để đỗ nguyện vọng 1 vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

"Riêng bản thân em thì em tập trung vào hai vấn đề chính. Thứ nhất là sức khỏe, tâm lý và tinh thần của em. Em luôn đặt yếu tố này quan trọng lên hàng đầu bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ làm bài của em. Và thứ hai thì em luôn cố gắng học bài và làm bài đều đặn mỗi ngày để có thể sửa những lỗi sai hay gặp phải", em Nguyễn Quốc Khánh, học sinh lớp 12D1 chia sẻ thêm.

Các trường THPT ở Lào Cai đang tăng tốc ôn luyện, phân loại học sinh theo năng lực để nâng cao chất lượng kỳ thi.

Còn tại Trường THPT Trần Nhật Duật, thuộc địa bàn xã Yên Bình, công tác ôn thi cũng đang được siết chặt theo từng nhóm đối tượng học sinh. Sau các kỳ thi thử, giáo viên rà soát từng em có điểm thấp để hỗ trợ bổ sung kiến thức. Dù cơ sở vật chất còn khó khăn, nhà trường vẫn duy trì quyết tâm giữ vững tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% như các năm trước.

Mỗi ngày, học sinh yếu được giao thêm bài tập khoảng 30 phút mỗi môn để rèn kỹ năng làm bài và củng cố kiến thức nền. Qua lần thi thử thứ hai, kết quả đã có sự cải thiện rõ rệt. Nhà trường tiếp tục xây dựng bộ tài liệu nội bộ bám sát cấu trúc đề thi THPT quốc gia để học sinh luyện tập thường xuyên.

Học sinh lớp 12, Trường THPT Trần Nhật Duật tăng tốc luyện đề, củng cố kiến thức.

"Tất cả các giáo viên chúng tôi đều tập trung, quan tâm đến từng đối tượng học sinh bằng cách phân loại đối tượng học sinh và đã dạy hỗ trợ, bổ trợ các con yếu kém có nguy cơ trượt tốt nghiệp. Nhà trường cũng đã xây dựng các bộ tài liệu nội bộ phù hợp với đối tượng học sinh của nhà trường để các con thường xuyên luyện tập, bám sát đề thi trung học phổ thông quốc gia", cô giáo Hoàng Thị Quỳnh Liên, Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên chia sẻ.

Từ sự trách nhiệm, tận tình của các thầy cô giáo cùng sự cố gắng của mỗi học sinh, không khí quyết tâm hiện rõ tại Trường THPT Trần Nhật Duật. Em Nguyễn Lê Thu Hiền, học sinh lớp 12A4, đang theo đuổi ước mơ trở thành sinh viên khoa Thanh nhạc của Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, chia sẻ về kết quả thi thử của mình.

"Dựa theo kết quả của hai lần thi thử thì em thấy điểm khá là tốt và có triển vọng. Em nghĩ là ôn thi thoải mái và cố gắng hơn nữa trong khoảng thời gian từ giờ đến thi chính thức là được ạ. Em cũng chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi và tất cả các bạn đều đạt được điểm cao, đạt được nguyện vọng như mình mong muốn", em Nguyễn Lê Thu Hiền chia sẻ.

Thầy cô giáo luôn bám sát học sinh, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ học sinh rà soát kiến thức và khắc phục những lỗi thường gặp trong quá trình ôn thi.

Để kỳ thi năm 2026 diễn ra đúng kế hoạch, an toàn và nghiêm túc, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành từ rất sớm. Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh được thành lập với sự tham gia của các ngành: Công an, Quân sự, Y tế, Điện lực cùng đơn vị liên quan.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh tổ chức 1 hội đồng thi với 58 điểm thi đặt tại 39 xã, phường. Dự kiến có gần 19.800 thí sinh đăng ký dự thi, khoảng 850 phòng thi cùng hơn 4.500 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi. Đến nay, toàn bộ công tác chuyên môn, cơ sở vật chất và phương án đảm bảo an toàn kỳ thi đang được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định.

"Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và cũng đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất để phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Về phía Sở Giáo dục cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác thi cho các đơn vị trường học. Về công tác ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh, Sở chỉ đạo các đơn vị trường tăng cường ôn tập, bồi dưỡng kiến thức cho các em học sinh… Đến thời điểm này, mọi vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất tại các điểm thi cũng đã được các cơ sở giáo dục chuẩn bị chu đáo, đảm bảo theo đúng yêu cầu", ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết.

Chỉ còn ít tuần nữa, một trong những kỳ thi quan trọng bậc nhất của tuổi học trò sẽ bắt đầu. Phía trước vẫn còn nhiều áp lực, nhưng với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, các sĩ tử đang bước vào kỳ thi với tâm thế chủ động và quyết tâm cao nhất. Vì vậy, có thể nói những giờ ôn tập miệt mài hôm nay sẽ là hành trang để các em tự tin chinh phục cánh cửa tương lai vào ngày mai.