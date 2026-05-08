Lào triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn

Theo Bộ Công an Lào, chiến dịch được lực lượng chức năng triển khai ngày 6/5 với sự phối hợp của công an tỉnh Savannakhet nhằm triệt phá một trung tâm lừa đảo qua mạng (call center) hoạt động tại tỉnh Savannakhet.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 600 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động lừa đảo qua mạng viễn thông.

Hiện phía cơ quan chức năng Lào chưa công bố chi tiết danh tính cũng như vai trò cụ thể của nhóm đối tượng trên. Vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng để phục vụ quá trình điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.