  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Lào triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn

Thứ Sáu, 16:56, 08/05/2026
VOV.VN - Lực lượng chức năng của Lào vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại tỉnh Savannakhet, miền Nam Lào, bắt giữ hơn 600 đối tượng.

Theo Bộ Công an Lào, chiến dịch được lực lượng chức năng triển khai ngày 6/5 với sự phối hợp của công an tỉnh Savannakhet nhằm triệt phá một trung tâm lừa đảo qua mạng (call center) hoạt động tại tỉnh Savannakhet.

 

Lực lượng chức năng Lào tạm giữ hơn 600 đối tượng liên quan đến hoạt động lừa đảo qua mạng viễn thông. Ảnh: Bộ Công an Lào.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 600 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động lừa đảo qua mạng viễn thông.

Hiện phía cơ quan chức năng Lào chưa công bố chi tiết danh tính cũng như vai trò cụ thể của nhóm đối tượng trên. Vụ việc đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng để phục vụ quá trình điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

PV/VOV-Vientiane
Thái Lan cảnh báo gia tăng lừa đảo trực tuyến dịp lễ hội Songkran
Thái Lan cảnh báo gia tăng lừa đảo trực tuyến dịp lễ hội Songkran

VOV.VN - Trung tâm điều hành chống lừa đảo trực tuyến Thái Lan mới đây ghi nhận hơn 7.300 vụ lừa đảo trực tuyến trong tuần vừa qua, gây thiệt hại lớn về tài sản. Giới chức Thái Lan đã phát đi cảnh báo về một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến trong dịp lễ hội Songkran mừng Tết cổ truyền nước này.

Campuchia thông qua Luật chống tội phạm mạng: Tuyên chiến với lừa đảo trực tuyến
Campuchia thông qua Luật chống tội phạm mạng: Tuyên chiến với lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Với 100% phiếu thuận, Quốc hội Campuchia đã chính thức thông qua dự luật mới nhằm xóa sổ các "hang ổ" lừa đảo quốc tế, thực hiện cam kết làm sạch không gian mạng trước thời hạn tháng 4/2026.

Campuchia kêu gọi người dân chung tay triệt phá lừa đảo trực tuyến
Campuchia kêu gọi người dân chung tay triệt phá lừa đảo trực tuyến

VOV.VN - Trong thời điểm hạn chót mà Chính phủ Campuchia đề ra đang đến gần, chính quyền thủ đô Phnom Penh đã kêu gọi người dân và toàn thể cộng đồng chung tay hưởng ứng quét sạch tận gốc mọi hoạt động lừa đảo, cờ bạc trực tuyến và những hình thức tội phạm liên quan khác trên địa bàn. 

