Vĩnh biệt người bạn Mỹ thủy chung của Việt Nam Merle Ratner

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chồng của nhà hoạt động Merle Ratner, Giáo sư Đại học New York Ngô Thanh Nhàn, cho biết bà qua đời tối 5/2 trong một tai nạn giao thông khi đang đi bộ qua ngã tư gần nhà riêng ở quận Brooklyn.

Bà Merle Evelyn Ratner, sinh năm 1956 tại thành phố New York, có tình yêu đặc biệt với Việt Nam. Bà từng xuống đường biểu tình chống chiến tranh Việt Nam khi mới 13 tuổi và nổi tiếng với hành động treo khẩu hiệu phản chiến lên tượng Nữ thần Tự do. Bà là người đồng sáng lập và điều phối viên trong tổ chức "Vận động Cứu trợ và Trách nhiệm đối với Nạn nhân Chất độc Da cam Việt Nam - VAORRC" của khu vực New York.

Bà Merle Ratner, nhà hoạt động phong trào phản chiến nổi tiếng trả lời phỏng vấn TTXVN tại New York (Mỹ), ngày 2/2/2024. Ảnh: Quang Huy/Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Merle Ratner tham gia rất tích cực trong biểu tình phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam từ cuối thập niên 1960, ủng hộ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; tham gia phong trào chống chủ nghĩa đế quốc thập niên 1970, 1980, và chống phân biệt chủng tộc tại Mỹ hiện nay.

Sau năm 1975, với tình yêu sâu sắc dành cho Việt Nam, bà Merle Ratner đã có nhiều nỗ lực vận động quốc gia nhằm thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Mỹ, cũng như hỗ trợ cho nhiều hoạt động quốc tế của Việt Nam. Bà từng nhiều lần tới thăm các tỉnh thành của Việt Nam, làm việc với các tổ chức đối ngoại nhân dân, phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Nhà hoạt động cánh tả nổi tiếng người Mỹ Merle Ratner, một người bạn thân thiết với tình yêu trọn vẹn dành cho của Việt Nam, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại New York ngày 1/2/2024. Ảnh: Quang Huy/Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Bà Merle Ratner đã được trao tặng giải thưởng "Vì các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam" vào năm 2013; Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" năm 2010.

Trong cuộc trao đổi ngày 1/2 với phóng viên TTXVN tại New York nhân dịp 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà hoạt động cánh tả Merle Ratner một lần nữa nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thành tựu, mọi thắng lợi của Việt Nam. Bà khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đấu tranh cho các giá trị của chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới và Việt Nam chắc chắn sẽ thành công trên con đường đã chọn.