Vĩnh Long bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thống nhất cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đặng Văn Chính theo nguyện vọng cá nhân; đồng thời miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Bé Mười do được điều động nhận nhiệm vụ mới tại Đảng bộ phường Phú Tân.

Toàn cảnh kỳ họp

Với sự thống nhất cao, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; ông Dương Văn Phúc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2026-2031.

Như vậy, sau khi kiện toàn, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long gồm Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang và 6 Phó Chủ tịch.

Phát biểu tại kỳ họp, lãnh đạo HĐND tỉnh chúc mừng các nhân sự vừa được tín nhiệm bầu giữ chức vụ mới; đồng thời đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, gần gũi và lắng nghe nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ba phó chủ tịch vừa được bầu bổ sung sáng nay

Việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.