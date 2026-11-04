Vĩnh Long: Phó chủ tịch UBND tỉnh về làm Bí thư phường

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cho đồng chí Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 thôi giữ các chức vụ kể từ ngày 4/11/2026 và giải quyết chế độ tinh giản biên chế theo quy định.

Điều động đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến công tác tại Đảng bộ phường Phú Tân, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Tân nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đến công tác tại đảng bộ phường Phú Tân, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Tân nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Vũ Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Tân được điều động đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thời hạn 5 năm. Đồng chí Võ Thị Phương Diệu, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được điều động đến công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh để thực hiện quy trình bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng.

UBND tỉnh cũng công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Kim Vui, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 4/11/2026.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Minh Đằng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp của các cán bộ trong quá trình công tác. Đồng thời, đề nghị các đồng chí được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy phẩm chất chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm; nhanh chóng tiếp cận công việc, sâu sát cơ sở, tăng cường đoàn kết, phối hợp cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.