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Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế

Thứ Bảy, 23:55, 31/10/2026
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VOV.VN - Ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30/10/2026 bổ nhiệm ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/10/2026.

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Ông Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Ông Đào Xuân Cơ tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1996. Năm 2013, ông là Tiến sĩ Hồi sức cấp cứu. Ông được phong hàm Phó Giáo sư năm 2018.

Ông Đào Xuân Cơ có nhiều năm công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, từng đảm nhiệm các cương vị Phó trưởng khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Phó giám đốc bệnh viện. Từ tháng 3/2022, ông làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai.

PV/VOV.VN
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