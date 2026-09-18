English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xây dựng Bắc Ninh hiện đại và giàu bản sắc

Thứ Sáu, 10:16, 18/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn nhấn mạnh, từ vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hóa, Bắc Ninh đang bước vào không gian phát triển mới, lấy công nghiệp, đô thị, khoa học - công nghệ và văn hóa làm những động lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Ngày 20/9/2026, Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh chính thức có hiệu lực, mở ra không gian và động lực phát triển mới cho địa phương. Nhân dịp này, phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Mai Sơn- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh khi tỉnh bước vào dấu mốc mới khi trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, mở ra kỳ vọng về một cực tăng trưởng mới.

xay dung bac ninh hien dai va giau ban sac hinh anh 1
Ông Mai Sơn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh)

PV: Thưa ông, giữa Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và hành lang kinh tế Đông Bắc, đâu là giá trị khác biệt giúp Bắc Ninh xác lập vị trí riêng trong mạng lưới đô thị quốc gia?

Ông Mai Sơn: Lợi thế lớn nhất của Bắc Ninh nằm ở vị trí kết nối đặc biệt. Bắc Ninh nằm giữa vùng Thủ đô, Đồng bằng sông Hồng và hành lang kinh tế Đông Bắc; đồng thời có khả năng kết nối trực tiếp với các trung tâm lớn về chính trị, kinh tế, cảng biển, hàng không và các thị trường quốc tế.

Vị trí đó tạo cho Bắc Ninh một lợi thế mà không nhất thiết phải cạnh tranh với bất kỳ cực tăng trưởng nào, mà có thể kết nối và bổ trợ để cùng tạo thành một không gian phát triển thống nhất.

Trên nền tảng vị trí đó, Bắc Ninh đã hình thành một lợi thế thứ hai có tính khác biệt: năng lực công nghiệp công nghệ cao, đã hình thành được hệ sinh thái công nghiệp điện tử, bán dẫn và khả năng tham gia sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu (tỷ trọng kinh tế số trong GDRP chiếm 46%, cao nhất cả nước). Đây không chỉ là nền tảng cho tăng trưởng hiện tại, mà còn là cơ sở để Bắc Ninh tiếp tục chuyển mình từ một trung tâm sản xuất sang một trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và dịch vụ chất lượng cao.

Vì vậy, chúng tôi nhìn nhận vị trí của Bắc Ninh trong mạng lưới đô thị quốc gia không đơn thuần là một đô thị nằm giữa các trung tâm lớn, mà là một cực phát triển có chức năng kết nối các cực phát triển. Bắc Ninh sẽ phát triển theo hướng đa cực, đa trung tâm; gắn công nghiệp với đô thị, logistics, khoa học - công nghệ, dịch vụ và văn hóa, qua đó tạo ra sự cộng hưởng thay vì phát triển biệt lật, tạo điều kiện phát huy thế mạnh riêng là cực công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và kết nối sản xuất với các không gian kinh tế lớn của miền Bắc.

PV: Bắc Ninh đã thành công trong thu hút đầu tư nước ngoài. Bước đi chiến lược nào sẽ giúp Bắc Ninh chuyển lợi thế FDI thành năng lực nội sinh và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam?

Ông Mai Sơn: Thu hút FDI là một thành công quan trọng, nhưng đối với Bắc Ninh, đó mới là nền tảng. Giai đoạn tới, điều quan trọng hơn là chuyển dòng vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và thị trường quốc tế của các doanh nghiệp FDI thành năng lực nội sinh của nền kinh tế.

Trọng tâm trước hết là nâng cao chất lượng liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, nhất là trong công nghiệp hỗ trợ. Bắc Ninh sẽ thúc đẩy kết nối thực chất giữa các tập đoàn đa quốc gia với doanh nghiệp Việt Nam, giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận tốt hơn với tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ, thị trường và cơ hội tham gia chuỗi cung ứng.

xay dung bac ninh hien dai va giau ban sac hinh anh 2
Công nhân làm việc trong khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh

Cùng với đó là nâng năng lực của doanh nghiệp Việt Nam về công nghệ, quản trị, chuyển đổi số, nghiên cứu và phát triển, cũng như khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Phải tạo được môi trường để doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các tập đoàn công nghệ cùng tham gia một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, qua đó hình thành nguồn nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ.

Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là tăng tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất, mà xa hơn là từng bước nâng tỷ lệ giá trị được tạo ra tại Bắc Ninh - từ nghiên cứu, thiết kế, phát triển sản phẩm đến dịch vụ công nghệ và quản trị chuỗi cung ứng.

Bắc Ninh không chỉ muốn trở thành nơi các tập đoàn toàn cầu đến đầu tư, sản xuất, mà còn muốn trở thành nơi doanh nghiệp Việt Nam lớn lên cùng chuỗi giá trị toàn cầu, từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Khi đó, FDI không chỉ tạo ra tăng trưởng, mà thực sự trở thành động lực thúc đẩy năng lực tự chủ và sức mạnh nội sinh của nền kinh tế.

PV: Thưa ông, trong chiến lược phát triển dài hạn, văn hóa Quan họ, hệ thống di sản Kinh Bắc và Tây Yên Tử sẽ được đặt ở vị trí nào để vừa tạo ra giá trị mới, vừa giữ được bản sắc trong không gian đô thị hiện đại?

Ông Mai Sơn: Bắc Ninh có một không gian văn hóa đặc biệt phong phú và có chiều sâu, là cái nôi của người Việt cổ, nơi kết tinh, hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc; tiêu biểu là 8 di sản văn hóa được UNESCO công nhận và ghi danh, hơn 1.400 di tích được xếp hàng và hơn 1.300 lễ hội. Đây không chỉ là tài sản của quá khứ, mà là một nguồn lực quan trọng cho phát triển trong tương lai.

Điều chúng tôi quan tâm là làm thế nào để những giá trị ấy không bị chia cắt bởi địa giới hành chính, không chỉ được bảo tồn trong các di tích, mà thực sự trở thành một không gian văn hóa thống nhất, sống động và có khả năng tạo ra giá trị mới.

xay dung bac ninh hien dai va giau ban sac hinh anh 3
Du khách thập phương về lễ hội Lim
xay dung bac ninh hien dai va giau ban sac hinh anh 4
Câu lạc bộ "măng non" biểu diễn các làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh

Bắc Ninh sẽ định hướng bảo tồn để phát triển và phát triển để bảo tồn. Nghĩa là di sản phải được gìn giữ nguyên giá trị cốt lõi, nhưng đồng thời được đưa vào đời sống đương đại thông qua giáo dục, du lịch, công nghiệp văn hóa, các ngành sáng tạo và những không gian văn hóa mới. Người dân phải là chủ thể của quá trình bảo tồn và cũng là người được thụ hưởng những giá trị mà di sản tạo ra.

Đặc biệt, trong quá trình đô thị hóa và hiện đại hóa, chúng tôi không muốn những không gian văn hóa truyền thống trở thành những “ốc đảo” tách biệt với đời sống đô thị. Ngược lại, phải quy hoạch và tổ chức không gian để đô thị hiện đại có thể kết nối với làng quê, di tích, lễ hội, cảnh quan tự nhiên và các không gian văn hóa cộng đồng. Đó là cách để quá trình phát triển không làm mất đi bản sắc, mà làm cho bản sắc được tiếp tục sống trong một diện mạo mới.

xay dung bac ninh hien dai va giau ban sac hinh anh 5
Lễ hội Đền Đô tưởng nhớ công ơn 8 vị vua triều Lý

Tôi cho rằng, lợi thế đặc biệt của Bắc Ninh sau hợp nhất chính là sự hội tụ của công nghiệp hiện đại, khoa học - công nghệ với một không gian văn hóa giàu chiều sâu và đa dạng. Nếu khai thác tốt, văn hóa sẽ không chỉ góp phần làm cho Bắc Ninh đáng sống hơn, mà còn trở thành một động lực kinh tế mới, tạo việc làm, tạo sản phẩm, thu hút du khách và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân.

Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một Bắc Ninh hiện đại nhưng không đánh mất cội nguồn; phát triển nhanh nhưng có chiều sâu; hội nhập mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng. Đó cũng là nền tảng để những giá trị văn hóa được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và tiếp tục trở thành sức mạnh phát triển của Bắc Ninh trong tương lai.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Tiến Dũng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắc Ninh khởi công, khánh thành loạt dự án nghìn tỷ chào mừng lên TP trực thuộc TƯ
Bắc Ninh khởi công, khánh thành loạt dự án nghìn tỷ chào mừng lên TP trực thuộc TƯ

VOV.VN - Ngày 16/9, tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức lễ khánh thành và khởi công 7 dự án hàng nghìn tỷ đồng thuộc các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, nhà ở xã hội và văn hóa nhằm chào mừng sự kiện thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Bắc Ninh khởi công, khánh thành loạt dự án nghìn tỷ chào mừng lên TP trực thuộc TƯ

Bắc Ninh khởi công, khánh thành loạt dự án nghìn tỷ chào mừng lên TP trực thuộc TƯ

VOV.VN - Ngày 16/9, tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức lễ khánh thành và khởi công 7 dự án hàng nghìn tỷ đồng thuộc các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, nhà ở xã hội và văn hóa nhằm chào mừng sự kiện thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Thành lập phường Bố Hạ, Bắc Ninh: Chuyển mình hướng tới đô thị văn minh, hiện đại
Thành lập phường Bố Hạ, Bắc Ninh: Chuyển mình hướng tới đô thị văn minh, hiện đại

VOV.VN - Tối 12/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Bố Hạ.

Thành lập phường Bố Hạ, Bắc Ninh: Chuyển mình hướng tới đô thị văn minh, hiện đại

Thành lập phường Bố Hạ, Bắc Ninh: Chuyển mình hướng tới đô thị văn minh, hiện đại

VOV.VN - Tối 12/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Bố Hạ.

Thành lập phường Yên Phong, Bắc Ninh: Khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới
Thành lập phường Yên Phong, Bắc Ninh: Khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới

VOV.VN - Tối 11/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Phong (Bắc Ninh) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Yên Phong.

Thành lập phường Yên Phong, Bắc Ninh: Khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới

Thành lập phường Yên Phong, Bắc Ninh: Khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới

VOV.VN - Tối 11/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Phong (Bắc Ninh) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Yên Phong.

Bắc Ninh hướng tới trung tâm công nghiệp điện tử, công nghệ cao của cả nước
Bắc Ninh hướng tới trung tâm công nghiệp điện tử, công nghệ cao của cả nước

VOV.VN - Bắc Ninh xác định công nghiệp tiếp tục là động lực chủ lực của tăng trưởng, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, ít ô nhiễm, sử dụng hiệu quả đất đai và lao động, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, công nghệ cao của cả nước vào năm 2030.

Bắc Ninh hướng tới trung tâm công nghiệp điện tử, công nghệ cao của cả nước

Bắc Ninh hướng tới trung tâm công nghiệp điện tử, công nghệ cao của cả nước

VOV.VN - Bắc Ninh xác định công nghiệp tiếp tục là động lực chủ lực của tăng trưởng, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, ít ô nhiễm, sử dụng hiệu quả đất đai và lao động, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, công nghệ cao của cả nước vào năm 2030.

12 phường mới của thành phố Bắc Ninh mới: Động lực mở rộng không gian phát triển
12 phường mới của thành phố Bắc Ninh mới: Động lực mở rộng không gian phát triển

VOV.VN - Từ ngày 20/9, Bắc Ninh sẽ thành lập thêm 12 phường trên cơ sở chuyển nguyên trạng các xã hiện hữu. Sau sắp xếp, thành phố Bắc Ninh mới có 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 45 phường và 54 xã, mở ra những động lực không gian phát triển mới.

12 phường mới của thành phố Bắc Ninh mới: Động lực mở rộng không gian phát triển

12 phường mới của thành phố Bắc Ninh mới: Động lực mở rộng không gian phát triển

VOV.VN - Từ ngày 20/9, Bắc Ninh sẽ thành lập thêm 12 phường trên cơ sở chuyển nguyên trạng các xã hiện hữu. Sau sắp xếp, thành phố Bắc Ninh mới có 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 45 phường và 54 xã, mở ra những động lực không gian phát triển mới.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội