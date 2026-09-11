Thành lập phường Yên Phong, Bắc Ninh: Khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới

Yên Phong là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng trong không gian phát triển phía Tây của Bắc Ninh. Với diện tích 27,86 km², quy mô dân số hơn 70.000 người. Trong đó, hơn 20.000 dân là lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Yên Phong được xác định là một cực tăng trưởng của thành phố Bắc Ninh, là trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ đô thị; phát triển gắn với công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phát triển đồng bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái trao tặng quyết định thành lập phường cho lãnh đạo xã Yên Phong

Đáng chú ý, ngay sau khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Yên Phong đã nhanh chóng ổn định tổ chức, giữ vững đoàn kết, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng và chăm lo đời sống nhân dân.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 450 tỷ đồng, bằng 190% dự toán giao. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn trên địa bàn xã tiếp tục được tập trung chỉ đạo, đến nay địa phương cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh II với hơn 94ha; Khu công nghiệp Yên Phong II-C hơn 110ha… Cùng với phát triển kinh tế, Yên Phong đã chú trọng cải cách hành chính, chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, việc thành lập phường Yên Phong không đơn thuần là sự thay đổi về tên gọi đơn vị hành chính, mà là kết quả của một quá trình xây dựng, phát triển và chuẩn bị nghiêm túc, công phu của các cấp, các ngành; là sự ghi nhận những bước tiến của địa phương về kinh tế - xã hội, đô thị hóa, kết cấu hạ tầng và đời sống Nhân dân.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, “thành lập phường không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn”.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị Đảng bộ, chính quyền phường Yên Phong tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; xây dựng bộ máy phường kỷ cương, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

Trước mắt, khẩn trương hoàn thành mọi điều kiện để phường Yên Phong vận hành thông suốt, hiệu quả ngay từ những ngày đầu; phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp; bảo đảm không để gián đoạn công việc, không phát sinh khoảng trống quản lý. Tiếp tục xây dựng nền hành chính kỷ cương, công khai, minh bạch, thân thiện và phục vụ. Mỗi cán bộ phải gần dân, lắng nghe dân, hiểu dân và giải quyết công việc của dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất; lấy sự hài lòng và lợi ích chính đáng của Nhân dân làm thước đo chất lượng hoạt động của chính quyền.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Hằng trao tặng bằng khen cho lãnh đạo xã Yên Phong

Cùng với đó, phát huy tối đa lợi thế để Yên Phong thực sự trở thành một cực tăng trưởng công nghiệp, đô thị, dịch vụ quan trọng của thành phố Bắc Ninh, trong đó ưu tiên công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; thu hút đầu tư phải gắn với phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sử dụng đất hiệu quả và bảo vệ môi trường. Đồng thời tạo đột phá mạnh mẽ về quy hoạch và kết cấu hạ tầng đô thị; tập trung giải quyết những tồn tại không để thành các điểm nghẽn trở thành lực cản của giai đoạn phát triển mới. Trước hết là vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng, môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh bày tỏ tin tưởng với nền tảng đã có, Yên Phong không chỉ là một trung tâm công nghiệp lớn mà còn trở thành đô thị hiện đại, xanh, thông minh, an toàn, đáng sống và là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư; bước vào chặng đường mới với khí thế mới, quyết tâm mới và thành công mới, đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển của thành phố Bắc Ninh.

Bí thư Đảng ủy phường Yên Phong Nguyễn Văn Hoàn phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Yên Phong Nguyễn Văn Hoàn cho biết, bước sang chặng đường mới với vị thế, yêu cầu và trách nhiệm cao hơn, việc được công nhận là phường mới chỉ là sự khởi đầu. Điều quan trọng hơn là xây dựng Yên Phong thực sự mang diện mạo, chất lượng và phương thức quản trị của một đô thị văn minh, hiện đại, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Bắc Ninh.

Theo ông Nguyễn Văn Hoàn, việc chuyển từ mô hình quản lý địa bàn nông thôn sang quản trị đô thị đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực đội ngũ cán bộ, quản lý kết cấu hạ tầng, đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, an ninh trật tự và chất lượng phục vụ người dân.

Đông đảo người dân đến xem thành lập phường Yên Phong

Phường Yên Phong sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.