Xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Hội thảo tổ chức gồm hai phiên làm việc chính. Phiên thứ nhất với chủ đề “Phát triển con người Việt Nam trong bối cảnh mới: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”; Phiên thứ hai với chủ đề “Định hướng, giải pháp phát triển con người Việt Nam toàn diện trong bối cảnh mới”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của phát triển con người, Đảng ta luôn xác định con người vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu, đồng thời là động lực của sự phát triển. Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, phát triển con người ở Việt Nam hiện nay vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức mới. Khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, nhóm xã hội còn lớn; chênh lệch trong tiếp cận cơ hội, dịch vụ xã hội và khoảng cách số có xu hướng gia tăng trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy phát triển, hoàn thiện thể chế và xây dựng chính sách phát triển con người theo hướng toàn diện, bao trùm, bền vững và thích ứng với bối cảnh mới.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: Mạnh Thắng

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết: Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những yêu cầu rất cao về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển nhanh và bền vững đất nước, phát triển con người không chỉ là một vấn đề khoa học - chính sách có ý nghĩa trước mắt, mà còn là vấn đề chiến lược lâu dài liên quan trực tiếp đến nâng cao sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển; đến nhiệm vụ xây dựng con người mới Việt Nam XHCN và tiền đồ của dân tộc trong thế kỷ XXI. Trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, ngày nay, Đảng ta tiếp tục hoàn thiện nhận thức lý luận về phát triển con người, xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là nguồn lực nội sinh, chủ thể và là động lực quan trọng nhất của sự nghiệp xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Với hơn 50 tham luận và nhiều ý kiến phát biểu trực tiếp khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước về con người là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển tiếp.

Nhiều tham luận khẳng định, đầu tư cho phát triển con người chính là đầu tư cho phát triển bền vững và năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn; phát triển con người toàn diện chính là chìa khóa để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới, tạo nên sức mạnh nội sinh mạnh mẽ để thực hiện thành công khát vọng dân tộc hùng cường.

Các đại biểu thảo luận bàn tròn. Ảnh: Mạnh Thắng

Do vậy, các chính sách phát triển con người cần được thiết kế theo hướng tích hợp, liên ngành và lấy con người làm trung tâm, đồng thời chú trọng tăng cường khả năng thích ứng và chống chịu của con người trong bối cảnh nhiều biến động. Trong đó, cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài và bảo đảm công bằng trong tiếp cận cơ hội phát triển. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, cần sớm xây dựng chiến lược tổng thể quốc gia về phát triển con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, trọng tâm là xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn phát triển mới của đất nước và xu thế thời đại.

Đồng thời, cần tái cấu trúc hệ thống an sinh xã hội theo hướng bao trùm, linh hoạt và thích ứng hơn, không chỉ nhằm giảm thiểu rủi ro mà còn tạo điều kiện để mọi người dân phát huy năng lực và tham gia vào quá trình phát triển. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng phát triển con người toàn diện, chú trọng phát triển kỹ năng số, tư duy sáng tạo, năng lực học tập suốt đời và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế. Chú trọng xây dựng hệ chỉ số phát triển con người Việt Nam theo hướng toàn diện, hiện đại, hội nhập và mang bản sắc riêng, phản ánh đầy đủ hơn chất lượng phát triển con người trong kỷ nguyên mới.

GS.TS Lê Văn Lợi phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Mạnh Thắng

Phát biểu tổng kết hội thảo, GS.TS Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, hội thảo đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học có giá trị, góp phần làm sâu sắc thêm nhận thức lý luận và thực tiễn về phát triển con người Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới, đồng thời cung cấp nhiều luận cứ khoa học quan trọng cho việc xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Những kết quả của hội thảo góp phần thiết thực vào việc nghiên cứu, đề xuất xây dựng Nghị quyết về phát triển con người Việt Nam toàn diện trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.