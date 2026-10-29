Đảng viên người Cơ Tu giúp dân miền núi Đà Nẵng giảm nghèo

Theo báo cáo của thành phố, sau khi sáp nhập, Đà Nẵng có hơn 164.000 người dân tộc thiểu số, chiếm 5,5% dân số toàn thành phố. Thời gian qua, các đảng viên người dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong vận động đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 đã trở thành cầu nối tin cậy giữa Đảng với nhân dân, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo.

Đảng viên Ông Zơ Râm Năng thường xuyên vận động, tuyên truyền đồng bào Cơ Tu phát triển kinh tế, hiến đất làm đường giao thông liên thôn

Trước đây, cuộc sống gia đình chị A Viết Bớt, dân tộc Cơ Tu ở thôn Tà Bhing, xã miền núi Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) thuộc hộ nghèo. Gia đình chị chủ yếu sản xuất nông nghiệp, trồng cây sắn, cây keo.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, chị A Viết Bớt được cán bộ, đảng viên trong thôn hướng dẫn cách chăn nuôi heo, gà, vịt, nuôi hươu sao lấy nhung, dần mở rộng trồng cây ăn quả. Chị được địa phương giúp đỡ tiếp cận nguốn vốn vay, phát triển cây trồng. Bây giờ, gia đình chị A Viết Bớt đã thoát nghèo, kinh tế ổn định.

"Cán bộ, đảng viên trong thôn đã giúp đỡ đồng bào miền núi vượt khó vươn lên, trước đây rất khó khăn, nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ, đời sống phát triển nhiều, thoát nghèo rồi. Cán bộ đảng viên, Chi bộ thôn đến tuyên truyền người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống để xóa đói giảm nghèo, đồng bào chúng tôi hiện nay đỡ hơn. Cán bộ, đảng viên còn tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường sạch đẹp, xóa bỏ các tập tục lạc hậu”, chị A Viết Bớt cho biết.

Không chỉ gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vai trò của đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Bến Giằng còn là “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền địa phương đến với bà con. Bằng kinh nghiệm, uy tín của mình, nhiều năm qua, ông Zơ Râm Năng, ở thôn Tà Bhing, xã Bến Giằng luôn hỗ trợ người dân trong thôn làm kinh tế vườn, chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Ông Zơ Râm Năng còn vận động bà con hiến đất làm đường liên thôn, xây dựng nông thôn mới. Ông Năng tâm sự, ngày trước bà con vất vả nhưng từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, đời sống của đồng bào miền núi đã có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần.

“Người đảng viên phải gương mẫu đi đầu tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia tập trung phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nhân dân phải chủ động không trông chờ ỉ lại. Kinh nghiệm của bản thân, những hộ khó khăn đến tuyên truyền, thuyết phục họ mới nhận thức được, nhờ đó họ tự chủ, không trông chờ vào cấp trên. Nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, không còn khó khăn”, ông Zơ Râm Năng chia sẻ.

Cán bộ, đảng viên tuyên truyền, vận động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Ông Doãn Ninh, Bí thư Chi bộ thôn Tà Bhing, xã miền núi Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng cho biết, thôn có 430 hộ với hơn 1.700 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Cơ Tu. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chi bộ thôn đã họp, phân công trách nhiệm từng đảng viên phụ trách từng nhóm hộ, giúp bà con phát triển các mô hình kinh tế như trồng bưởi, nuôi hươu sao lấy nhung, heo đen bản địa. Ông Doãn Ninh cho biết thêm, giờ bà con trong thôn dần tháo bỏ tâm lý lo lắng, e ngại, biết phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại.

“Vai trò của đảng viên luôn gương mẫu để phát triển kinh tế giúp người dân học tập làm theo. Chi ủy họp bàn phân công cụ thể rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để giúp người dân ý thức được phát triển kinh tế xã hội, chăn nuôi phải có chuồng trại, ứng dụng tiến bộ khoa học và cây trồng, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân để phát triển toàn diện, từng bước hiện đại thôn bản”, Bí thư thôn Doãn Ninh chia sẻ.

Xã miền núi Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng có hơn 90% đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào Cơ Tu chiếm phần đông. Xã Bến Giằng đã phát động xây dựng mô hình dân vận khéo, hỗ trợ sinh kế, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc. Đảng ủy xã tổ chức họp, phân công từng đảng viên hỗ trợ, hướng dẫn đồng bào nơi đây về lựa chọn cây, con giống phù hợp thực tế, kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản.

Bà Ka Rinh Mộc Miên, Phó Bí thư Đảng ủy xã miền núi Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương xác định công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Từ đó, cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sát sao cơ sở, phát huy vai trò của đảng viên cũng như huy động nguồn lực, gắn hỗ trợ sinh kế, khơi dậy ý chí tự lực, giúp bà con vươn lên thoát nghèo.

Theo bà Miên, mỗi cán bộ đảng viên người dân tộc thiểu số phải phấn đấu thoát nghèo và trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng. “Vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt đối với tổ chức cơ sở Đảng, các Chi bộ nâng cao nhận thức của người dân để phát triển kinh tế xã hội. Vận động người đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội thì vai trò của đảng viên rất quan trọng.

Muốn hiệu quả thì chính cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, tuyên truyền mới có hiệu quả. Các Chương trình mục tiêu quốc gia là cơ hội để vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thể rút ngắn khoảng cách giữa đồng bằng và miền núi, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân”, Phó Bí thư Đảng ủy xã miền núi Bến Giằng chia sẻ.

Bà Ka Rinh Mộc Miên, Phó Bí thư Đảng ủy xã miền núi Bến Giằng, Đà Nẵng

Vai trò của đảng viên trong tuyên truyền, vận động ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia đã trở thành động lực quan trọng trong công tác giảm nghèo. Ông Đặng Tấn Phương, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đà Nẵng cho biết, các Chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần làm thay đổi diện mạo của địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi.

“Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa thiết thực đối với người dân. Trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, vai trò của đảng viên, già làng rất lớn. Nhiều mô hình kinh tế của đảng viên đã phát huy hiệu quả, giúp bà con từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, thông qua sự vận động, cán bộ, đảng viên phải đi đầu để bà con làm theo. Điều quan trọng nhất là tạo sự chuyển biến về trách nhiệm, đời sống của đồng bào được nâng lên, sinh kế ổn định tốt hơn, khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng được thu hẹp", ông Đặng Tấn Phương cho biết thêm.