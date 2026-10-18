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Người dân miền núi Đà Nẵng nơm nớp nỗi lo sạt lở

Chủ Nhật, 19:32, 18/10/2026
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VOV.VN - Tại thành phố Đà Nẵng, nhiều hộ dân đang sinh sống trong vùng nguy cơ sạt lở đồi núi, bờ sông chưa được di dời. Tình trạng này đe dọa trực tiếp đến nhà cửa, đất đai và sinh kế hàng ngày của bà con.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chủ động đưa ra các cảnh báo và xây dựng phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

Sau những đợt mưa lũ, nhiều đoạn bờ sông tại thôn Ra Lang (xã miền núi Sông Kôn) bị xói lở nghiêm trọng. Đất ven bờ sụt lún khiến khoảng cách từ nhà dân đến mép sông ngày càng thu hẹp. Có nhà nằm sát bờ sông, ông A Rất Ray (người Cơ Tu) cho biết tình trạng sạt lở đã diễn ra nhiều năm nay. Mỗi khi có mưa lớn, cả gia đình ông phải sơ tán đến Nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn để tránh trú. Đồng thời, gia đình cũng luôn chủ động chuẩn bị lương thực, thực phẩm đủ dùng trong 5 -7 ngày để phòng trường hợp mưa lũ gây chia cắt, đi lại khó khăn.

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Nhiều đoạn bờ sông tại thôn Ra Lang, xã miền núi Sông Kôn, TP Đà Nẵng bị xói lở

 “Đến mùa lũ nước lên cao, sông phía sau nhà sạt lở. Tình trạng sạt lở xảy ra hơn 10 năm nay. Nếu mưa kéo dài nguy cơ sạt lở cao, phải đi tránh trú. Mong chính quyền xã, thành phố quan tâm và tạo điều kiện mặt bằng cho người dân di dời ổn định cuộc sống. Trước đây bên kia chưa sạt lở người dân trồng lúa, bắp mà bây giờ sạt lở nghiêm trọng không làm gì được”, ông A Rất Ray than thở.

Hiện nay, khu vực tổ Brùa (thôn Ra Lang) có 53 hộ với hơn 300 nhân khẩu đang sinh sống dọc bờ sông, luôn thường trực nguy cơ sạt lở và ngập úng khi mưa lũ về. Ông ARâl Tép, Trưởng thôn Ra Lang cho biết, để đối phó với tình trạng sạt lở kéo dài nhiều năm qua, chính quyền địa phương cùng lực lượng xung kích của xã đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động bà con khẩn trương di dời đến Nhà sinh hoạt văn hóa thôn nhằm đảm bảo an toàn.

Ông ARâl Tép chia sẻ thêm, chỗ bờ sông sạt lở cao chiều dài hơn 500m. Mong chính quyền địa phương thành phố quan tâm tạo điều kiện bố trí khu tái định cư để bà con yên tâm làm ăn phát triển, an toàn tính mạng. Đa phần bà con ở sát bờ sông Ra Lang nguy cơ sạt lở rất cao. Khu này sạt lở từ lâu rồi nhưng thời gian gần đây tình trạng sạt lở nghiêm trọng hơn ảnh hưởng đến đất sản xuất của bà con.

Trên toàn địa bàn xã Sông Kôn hiện có 6 điểm xung yếu nằm rải rác tại 8 thôn, với khoảng 460 hộ dân thuộc vùng nguy cơ sạt lở đồi núi và xói lở bờ sông cần được khẩn trương di dời. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương và thành phố Đà Nẵng đã lên kế hoạch xây dựng các khu tái định cư nhằm đưa người dân đến nơi ở mới.

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Ông Nguyễn Hữu Sanh, Phó Chủ tịch UBND xã miền núi Sông Kôn, TP Đà Nẵng cho biết,  địa phương tuyên truyền, vận động, hỗ trợ di dời dân đến khu vực an toàn khi xảy ra mưa lũ

Ông Nguyễn Hữu Sanh, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Kôn cho hay: “Chúng tôi vận động các hộ kinh doanh sẵn sàng đảm bảo về nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con nhân dân nếu xảy ra gián đoạn giao thông hoặc bị tắc đường. Đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp, Công ty thủy điện trên địa bàn báo động kịp thời việc xả lũ để thông báo cho bà con nhân dân phòng tránh không đi vào vùng nguy cơ. Tổ chức di dời người dân đến các vị trí nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học đảm bảo an toàn khi bão lũ xảy ra. Vừa qua chúng tôi phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường khảo sát làm dự án tái định cư đối với các trường hợp hộ dân có nguy cơ sạt lở. Theo kế hoạch, xã Sông Kôn có 9 điểm tái định cư triển khai vào năm 2027”.

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Đất ven bờ sụt xuống, khiến khoảng cách từ nhà dân đến mép sông ngày càng thu hẹp

Theo kết quả khảo sát, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có khoảng 8.900 hộ dân miền núi đang sinh sống trong vùng nguy cơ sạt lở và thiên tai, cần được sắp xếp ổn định dân cư lâu dài. Nhằm chủ động ứng phó với mưa lũ, UBND thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu chính quyền các cấp và các đơn vị liên quan liên tục rà soát, kiên quyết sơ tán người dân ở những khu vực nguy hiểm- đặc biệt là các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét và ngập sâu.

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Tình trạng sạt lở đã diễn ra nhiều năm nay

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng thông tin, về cơ bản các địa phương miền núi đã thực hiện tốt việc sắp xếp lại dân cư. Đặc biệt, vừa qua HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết 63 về hỗ trợ cơ chế sắp xếp ổn định dân cư và hiện nay đang triển khai. Trong tháng 10 này thành phố ban hành đề án sắp xếp ổn định dân cư bằng các khu tái định cư tập trung trên địa bàn toàn thành phố để người dân có nơi ở ổn định.

Tuyết Lê/ VOV-Miền Trung
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