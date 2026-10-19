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Nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ cấp xã

Thứ Hai, 19:03, 19/10/2026
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VOV.VN - Ngày 19/10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát nâng cao cấp xã năm 2026, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Trần Quang Bảo, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, bảo đảm các chủ trương, quyết sách của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. 

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Quang cảnh Lễ khai giảng.

Kết luận số 76-KL/TW ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng xác định năng lực thực thi của cán bộ cấp xã là thước đo quan trọng đối với sự thành công của mô hình mới.

Nâng cao năng lực cán bộ kiểm tra từ cơ sở

Theo ông Trần Quang Bảo, cán bộ kiểm tra cấp cơ sở giữ vai trò quyết định đối với chất lượng, hiệu lực và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là công việc quan trọng, có ý nghĩa trước mắt và lâu dài đối với ngành Kiểm tra Đảng.

Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cần được thực hiện thường xuyên, giúp cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác trong bối cảnh mới.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát nâng cao cấp xã năm 2026 (Lớp NC2), dành cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra tại cơ sở, là lớp thứ 10 trong tổng số 16 lớp bồi dưỡng được tổ chức trong năm nay, đồng thời là lớp nâng cao thứ hai dành cho cán bộ kiểm tra cấp xã tổ chức tại khu vực Hà Nội.

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Ông Trần Quang Bảo, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại Lễ khai giảng.

Trong chương trình, học viên nghiên cứu, trao đổi và thảo luận 5 chuyên đề trọng tâm, gắn với các tình huống nghiệp vụ thực tế phát sinh tại cơ sở. Các chuyên đề do lãnh đạo cấp vụ thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp truyền đạt.

Thông qua lớp bồi dưỡng, học viên được cập nhật, củng cố và hệ thống hóa kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng chuyên sâu; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, nhìn nhận lại phương pháp công tác và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua đó, chương trình hướng tới tạo chuyển biến thực chất về nhận thức, tư duy, phương pháp và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ, giúp học viên vận dụng linh hoạt, hiệu quả kiến thức được trang bị, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ngay từ cơ sở.

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Đại biểu và học viên dự Lễ khai giảng.

Bồi đắp bản lĩnh, trách nhiệm của cán bộ kiểm tra

Trước lễ khai giảng, các học viên được tham quan Phòng truyền thống ngành Kiểm tra Đảng tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tìm hiểu lịch sử, truyền thống và những đóng góp của các thế hệ cán bộ kiểm tra trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Hoạt động góp phần bồi đắp niềm tự hào, nâng cao tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị, tạo động lực để mỗi học viên tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Danh Thiết/VOV.VN
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