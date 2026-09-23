Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch để củng cố niềm tin của nhân dân

Xây dựng Đảng toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền

Trình bày chuyên đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng” trong hội nghị của ngành tuyên giáo, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, tinh thần xuyên suốt và bao trùm của Đại hội XIV của Đảng không chỉ dừng lại ở việc tổng kết một nhiệm kỳ hay 40 năm đổi mới, mà chính là sự xác lập tầm nhìn chiến lược, phát động lời kêu gọi lịch sử đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, Đại hội XIV đã chỉ rõ: Nhân tố quyết định hàng đầu chính là phải tiếp tục: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; giữ vững đoàn kết, thống nhất”, đồng thời: “Phát huy mạnh mẽ bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận lòng dân; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú truyền đạt chuyên đề về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện trong kỷ nguyên phát triển mới cho học viên tham gia chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, ngày 15/9/2026. Ảnh: Hoàng Ân

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm phân tích, đây là hai nhiệm vụ gắn bó chặt chẽ, không thể tách rời trong mối quan hệ tổng thể của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết để giữ vững định hướng cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đất nước và củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng; còn phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chính là nền tảng xã hội, là nguồn sức mạnh nội sinh vô tận để biến đường lối, chủ trương của Đảng thành hiện thực sinh động trong đời sống. Mối quan hệ biện chứng này càng trở nên cấp thiết khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tiến trình chuyển đổi số quốc gia và yêu cầu đổi mới phương thức quản trị quốc gia đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm cho biết, nếu như tại các kỳ đại hội trước, Đảng ta thường nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ một cách độc lập, thì đến Đại hội XIV, nhận thức lý luận đã có sự phát triển mang tính chỉnh thể khi gắn kết chặt chẽ xây dựng Đảng với: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện”.

“Sự chuyển biến này phản ánh quy luật vận động biện chứng của quyền lực chính trị. Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nhưng Đảng không vận hành ngoài hệ thống chính trị. Năng lực cầm quyền và vai trò lãnh đạo của Đảng phải được thực thi, thể hiện và kiểm chứng thông qua hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước cùng sức mạnh tập hợp, vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Một tổ chức đảng dù trong sạch đến đâu cũng không thể coi là hoàn thành nhiệm vụ nếu bộ máy nhà nước cùng cấp hoạt động nhũng nhiễu, quan liêu, hay các đoàn thể nhân dân rơi vào tình trạng “hành chính hóa”, xa rời cơ sở, theo PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm cho biết, yêu cầu toàn diện trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đại hội XIV xác định trên hai phương diện cơ bản:

Toàn diện về nội dung: Bao quát đầy đủ các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kết hợp chặt chẽ, đồng bộ với cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cùng việc đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Toàn diện về phạm vi và chủ thể thực hiện: Triển khai đồng bộ, thống nhất ở tất cả các cấp, các ngành, từ các cơ quan Trung ương đến các tổ chức cơ sở đảng và toàn bộ hệ thống chính trị ở cấp xã, phường, đặc khu.

“Để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà nghị quyết Đại hội đề ra thì cần kiên định và không ngừng đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị quốc gia hiện đại trong thời đại số; Phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa thực chất, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất đối với mọi quyết sách”, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm nêu ý kiến.

Xây dựng Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh"

Trình bày chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, GS.TS Trần Văn Phòng, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến nhiệm vụ: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh". Theo GS.TS Trần Văn Phòng, lần đầu tiên chủ trương xây dựng Đảng văn minh được xác định là một nhiệm vụ chiến lược, có tính hệ thống và cụ thể hóa trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Các học viên tham gia chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 (Lớp thứ hai). Ảnh: Hoàng Ân

GS.TS Trần Văn Phòng phân tích, xây dựng Đảng văn minh là sự kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo ra một mối liên kết bền chặt giữa Đảng với nhân dân và dân tộc. Đồng thời, đây cũng là sự kế thừa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Xây dựng Đảng văn minh để Đảng thực sự tiêu biểu cho trí tuệ, lương tâm, danh dự của dân tộc; xứng đáng là người lãnh đạo. Từ lý luận về xây dựng Đảng, hai yếu tố đạo đức và văn minh của Đảng không tách rời mà gắn bó hữu cơ, bổ sung cho nhau. Đây cũng là một yêu cầu do xuất phát từ thực tiễn đòi hỏi khắc phục các bất cập hiện nay trong công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh những thành tựu, trong Đảng vẫn còn những tồn tại, hạn chế, yếu kém, không phù hợp với một chính đảng văn minh. Do vậy, xây dựng Đảng văn minh là tất yếu khách quan, đồng thời cũng là một điểm mới trong công tác xây dựng Đảng mà Đại hội XI đã đề ra.

Có thể nói xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh” là yêu cầu có ý nghĩa lâu dài, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.