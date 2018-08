10 mẫu điện thoại thông minh SIM kép đáng chú ý

1. BlackBerry KEY2 điện thoại thông minh cao cấp BlackBerry KEY 2 hấp dẫn người dùng với bàn phím vật lý độc đáo, thiết kế ấn tượng và giá phải chăng. 2. Honor 10 là điện thoại có tỉ lệ giá/chất lượng xuất sắc, sở hữu màn hình sáng đẹp, cảm biến ảnh kép mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo học hỏi thói quen của bạn và sạc cực nhanh. Đây là mô hình lý tưởng cho những người dùng quan tâm đến nội dung video và ảnh. 3. Huawei P20/P20 Pro là hai mẫu điện thoại cao cấp có camera tốt nhất trong năm, đặc biệt P20 Pro được trang bị 3 mô đun ảnh thương hiệu Leica. Chúng cũng hấp dẫn người dùng nhờ giao diện dễ chịu, màn hình đẹp và thiết kế độc đáo. 4. Huawei P Smart được thiết kế cho người dùng có ngân sách eo hẹp nhất, Huawei P Smart cho phép bạn tận dụng lợi thế của thông số kỹ thuật hiện đại, đầy đủ tính năng và thiết kế hợp thời. 5. Nokia 7 Plus thuộc phân khúc tầm trung, nổi bật nhờ giao diện Android One cho phép người dùng tận hưởng phiên bản thuần khiết của Android. 6. OnePlus 6 mang lại cho người dùng trải nghiệm hoàn chỉnh nhất với hiệu suất và tuổi thọ pin tuyệt vời, sạc nhanh ấn tượng nhất trên thị trường tại thời điểm này. 7. Samsung Galaxy S9/S9 Plus sở hữu thông số kỹ thuật xuất sắc, hiệu suất hình ảnh tuyệt vời trong điều kiện ánh sáng yếu và màn hình AMOLED bắt mắt. 8. Sony Xperia XZ2/ XZ2 Compact đánh dấu sự trở lại của Sony trong phân khúc điện thoại nhờ thiết kế Flow Ambient mới mẻ, hiện đại hơn, hiệu suất mạnh mẽ, màn hình LCD bắt mắt, cảm biến ảnh tuyệt vời. 9. Xiaomi Mi Mix 2S tạo bất ngờ trong lĩnh vực nhiếp ảnh, với cảm biến ảnh kép với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, người dùng đánh giá cao tính hoàn chỉnh (sạc không dây, sạc nhanh, ...) và thiết kế không viền của điện thoại. 10. Xiaomi Redmi Note 5 là điện thoại thông minh bình dân nhưng có hiệu suất tốt, chất lượng ảnh và tuổi thọ pin tương đối dài./.

