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Ấn Độ tăng tốc phát triển AI, đối mặt thách thức nhân lực chất lượng cao

Thứ Năm, 14:50, 25/06/2026
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VOV.VN - Tình trạng thiếu hụt nhân lực AI chất lượng cao đang trở thành rào cản lớn đối với mục tiêu đưa Ấn Độ trở thành trung tâm AI hàng đầu thế giới.

Ấn Độ đang bước vào giai đoạn phát triển AI với tốc độ chưa từng có khi đầu tư vào hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và nguồn nhân lực đồng loạt tăng mạnh. Trong khi nhu cầu tuyển dụng nhân sự AI bùng nổ trên toàn nền kinh tế, các doanh nghiệp lại đối mặt tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng chuyên sâu, trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với tham vọng đưa Ấn Độ trở thành trung tâm AI hàng đầu thế giới.

Theo báo cáo của công ty tư vấn PwC Ấn Độ, hạ tầng phục vụ AI có thể trở thành một trong những động lực tăng trưởng kinh tế lớn nhất của nước này trong thập niên tới. Công suất trung tâm dữ liệu được dự báo tăng từ khoảng 1,6 GW hiện nay lên gần 13,8 GW vào năm 2035, kéo theo nhu cầu đầu tư khoảng 72 tỷ đôla Mỹ vào các trung tâm dữ liệu, hệ thống lưu trữ, máy chủ hiệu năng cao và hạ tầng năng lượng. PwC Ấn Độ ước tính riêng lĩnh vực hạ tầng AI có thể tạo ra cơ hội kinh tế trị giá khoảng 280 tỷ đôla Mỹ trong vòng 10 năm tới.

Cũng theo công ty này, AI đang làm thay đổi căn bản nhu cầu đối với hạ tầng công nghệ. Không giống các ứng dụng số truyền thống, các mô hình AI cần năng lực tính toán lớn, lượng dữ liệu khổng lồ và khả năng xử lý theo thời gian thực. Điều này thúc đẩy làn sóng đầu tư mới vào trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và các hệ thống xử lý chuyên dụng.

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Ảnh minh họa. Nguồn: AI

Song song với sự phát triển của hạ tầng, thị trường lao động AI tại Ấn Độ cũng đang tăng trưởng nhanh chóng. Theo báo cáo của công ty giải pháp lực lượng lao động toàn cầu Quess Corp, Ấn Độ ghi nhận khoảng 350.000 vị trí tuyển dụng liên quan đến AI chỉ trong vòng 90 ngày gần đây. Hiện Ấn Độ có khoảng 920.000 lao động làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến AI, đưa nước này trở thành một trong những trung tâm nhân lực AI lớn nhất thế giới.

Đáng chú ý, nhu cầu tuyển dụng hiện không còn tập trung vào các dự án thử nghiệm như trước mà đã chuyển sang giai đoạn triển khai thực tế và mở rộng quy mô ứng dụng AI trong doanh nghiệp. Các tổ chức đang tìm kiếm nhân sự có khả năng tích hợp AI vào các hoạt động tài chính, quản trị rủi ro, vận hành, chăm sóc khách hàng và quản trị doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển quá nhanh của thị trường đang làm lộ rõ khoảng cách giữa cung và cầu lao động. Dù có lực lượng nhân sự AI đông đảo, chỉ khoảng 257.000 người đang làm việc ở các vị trí cốt lõi như mô hình ngôn ngữ lớn, học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các hệ thống AI tự động. Nhu cầu tuyển dụng vượt xa nguồn cung ở các lĩnh vực chuyên sâu này.

Theo công ty nghiên cứu kinh doanh công nghệ TechCircle, nhiều doanh nghiệp Ấn Độ đang gặp khó khăn khi chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai AI trên quy mô lớn do thiếu các vị trí then chốt. Tình trạng thiếu nhân lực đang trở thành rào cản lớn nhất đối với quá trình thương mại hóa và mở rộng ứng dụng AI trong doanh nghiệp.

Các chuyên gia trước đó dự báo Ấn Độ có thể thiếu hơn 1 triệu chuyên gia AI vào năm 2027 nếu tốc độ đào tạo và nâng cao kỹ năng không theo kịp nhu cầu của thị trường. Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chuyển từ thử nghiệm sang ứng dụng AI ở quy mô sản xuất, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là yếu tố quyết định để Ấn Độ hiện thực hóa mục tiêu trở thành cường quốc AI trong thập niên tới.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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