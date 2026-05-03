Lần đầu trong lịch sử Oscar: AI được chấp nhận, nhưng con người vẫn là trung tâm

Theo quy định, việc dùng AI “không làm tăng hay giảm cơ hội được đề cử”, nhưng các hội đồng chuyên môn sẽ đánh giá mức độ đóng góp của con người trong quá trình sáng tạo. Ngoài ra, chỉ những vai diễn do con người thực hiện mới đủ điều kiện tranh giải. Giám đốc điều hành Bill Kramer của Viện hàn lâm cho biết tổ chức đang thích ứng với sự phát triển toàn cầu của điện ảnh, đồng thời điều chỉnh các tiêu chí để phù hợp với công nghệ mới.

Ở hạng mục phim quốc tế, quy định mới mở rộng cơ hội cho các tác phẩm từng đoạt giải lớn tại các liên hoan phim uy tín như Liên hoan phim Cannes, Liên hoan phim Venice hay Liên hoan phim Toronto, thay vì chỉ dựa vào đề cử của từng quốc gia. Ngoài ra, một số quy định mới cũng được ban hành như diễn viên có thể được đề cử nhiều lần trong cùng một hạng mục hay tiêu chí mới về thời điểm xuất hiện của các bài hát nhạc phim.