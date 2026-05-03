中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lần đầu trong lịch sử Oscar: AI được chấp nhận, nhưng con người vẫn là trung tâm

Chủ Nhật, 09:20, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong thông báo mới nhất đưa ra vào ngày 1/5, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã lần đầu tiên đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy định xét giải cho lễ trao giải Oscar năm 2027.

Theo quy định, việc dùng AI “không làm tăng hay giảm cơ hội được đề cử”, nhưng các hội đồng chuyên môn sẽ đánh giá mức độ đóng góp của con người trong quá trình sáng tạo. Ngoài ra, chỉ những vai diễn do con người thực hiện mới đủ điều kiện tranh giải. Giám đốc điều hành Bill Kramer của Viện hàn lâm cho biết tổ chức đang thích ứng với sự phát triển toàn cầu của điện ảnh, đồng thời điều chỉnh các tiêu chí để phù hợp với công nghệ mới.

lan dau trong lich su oscar ai duoc chap nhan, nhung con nguoi van la trung tam hinh anh 1

Ở hạng mục phim quốc tế, quy định mới mở rộng cơ hội cho các tác phẩm từng đoạt giải lớn tại các liên hoan phim uy tín như Liên hoan phim Cannes, Liên hoan phim Venice hay Liên hoan phim Toronto, thay vì chỉ dựa vào đề cử của từng quốc gia. Ngoài ra, một số quy định mới cũng được ban hành như diễn viên có thể được đề cử nhiều lần trong cùng một hạng mục hay tiêu chí mới về thời điểm xuất hiện của các bài hát nhạc phim.

Quốc Khánh/VOV1
Tổng hợp
Tag: Oscar 2027 AI trong điện ảnh quy định Oscar mới công nghệ và điện ảnh Hollywood
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

“The Mummy” 2026 - Phim xác ướp tái sinh gây tranh cãi
“The Mummy” 2026 - Phim xác ướp tái sinh gây tranh cãi

VOV.VN - “The Mummy (2026)” của Lee Cronin đánh dấu bước tái sinh gây tranh cãi của thương hiệu xác ướp hơn 100 năm tuổi. Bỏ xa tinh thần phiêu lưu, huyền bí quen thuộc, bộ phim lựa chọn hướng tiếp cận kinh dị cực đoan, tập trung vào sự biến dạng và nỗi sợ từ cơ thể con người.

“The Mummy” 2026 - Phim xác ướp tái sinh gây tranh cãi

“The Mummy” 2026 - Phim xác ướp tái sinh gây tranh cãi

VOV.VN - “The Mummy (2026)” của Lee Cronin đánh dấu bước tái sinh gây tranh cãi của thương hiệu xác ướp hơn 100 năm tuổi. Bỏ xa tinh thần phiêu lưu, huyền bí quen thuộc, bộ phim lựa chọn hướng tiếp cận kinh dị cực đoan, tập trung vào sự biến dạng và nỗi sợ từ cơ thể con người.

“The Drama” (Cú sốc): Một bộ phim “khó chịu” nhưng đáng suy ngẫm về tình yêu
“The Drama” (Cú sốc): Một bộ phim “khó chịu” nhưng đáng suy ngẫm về tình yêu

VOV.VN - Ra rạp tại Việt Nam từ tháng 4/2026, The Drama của đạo diễn Kristoffer Borgli, với sự góp mặt của Zendaya và Robert Pattinson, không chiều chuộng cảm xúc mà đẩy người xem vào trạng thái bất an kéo dài, nơi tình yêu bị thử thách bởi định kiến và phán xét xã hội.

“The Drama” (Cú sốc): Một bộ phim “khó chịu” nhưng đáng suy ngẫm về tình yêu

“The Drama” (Cú sốc): Một bộ phim “khó chịu” nhưng đáng suy ngẫm về tình yêu

VOV.VN - Ra rạp tại Việt Nam từ tháng 4/2026, The Drama của đạo diễn Kristoffer Borgli, với sự góp mặt của Zendaya và Robert Pattinson, không chiều chuộng cảm xúc mà đẩy người xem vào trạng thái bất an kéo dài, nơi tình yêu bị thử thách bởi định kiến và phán xét xã hội.

Anne Hathaway trở lại “The Devil Wears Prada 2”: Andy Sachs đổi thay sau 20 năm
Anne Hathaway trở lại “The Devil Wears Prada 2”: Andy Sachs đổi thay sau 20 năm

VOV.VN - Sau gần 20 năm, Anne Hathaway tái xuất trong “The Devil Wears Prada 2” (Tên tiếng Việt: Yêu nữ thích hàng hiệu) với vai Andy Sachs trưởng thành và bản lĩnh hơn. Không còn là cô trợ lý năm nào, nhân vật trở thành cầu nối giữa báo chí và thời trang trong bối cảnh Runway bước vào kỷ nguyên số.

Anne Hathaway trở lại “The Devil Wears Prada 2”: Andy Sachs đổi thay sau 20 năm

Anne Hathaway trở lại “The Devil Wears Prada 2”: Andy Sachs đổi thay sau 20 năm

VOV.VN - Sau gần 20 năm, Anne Hathaway tái xuất trong “The Devil Wears Prada 2” (Tên tiếng Việt: Yêu nữ thích hàng hiệu) với vai Andy Sachs trưởng thành và bản lĩnh hơn. Không còn là cô trợ lý năm nào, nhân vật trở thành cầu nối giữa báo chí và thời trang trong bối cảnh Runway bước vào kỷ nguyên số.

Những điều chưa biết về Jaafar Jackson, cháu trai khiến fan tưởng Michael Jackson
Những điều chưa biết về Jaafar Jackson, cháu trai khiến fan tưởng Michael Jackson

VOV.VN - Jaafar Jackson đang khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi Michael (2026) chính thức ra mắt. Lý do rất rõ: Anh giống Michael Jackson từ ánh nhìn, cách giữ nhịp cho đến thần thái sân khấu, tất cả đều gợi cảm giác “ông hoàng nhạc pop” đang trở lại.

Những điều chưa biết về Jaafar Jackson, cháu trai khiến fan tưởng Michael Jackson

Những điều chưa biết về Jaafar Jackson, cháu trai khiến fan tưởng Michael Jackson

VOV.VN - Jaafar Jackson đang khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi Michael (2026) chính thức ra mắt. Lý do rất rõ: Anh giống Michael Jackson từ ánh nhìn, cách giữ nhịp cho đến thần thái sân khấu, tất cả đều gợi cảm giác “ông hoàng nhạc pop” đang trở lại.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc