Ấn Độ thử nghiệm công nghệ đồng bộ Giờ chuẩn quốc gia

“Thỏ trắng” là giải pháp truyền tín hiệu thời gian qua mạng cáp quang, được phát triển trên nền tảng giao thức đồng bộ thời gian chính xác (PTP). Hệ thống này cho phép nhiều địa điểm cùng sử dụng một mốc thời gian thống nhất, đáp ứng yêu cầu của các lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác cao như quốc phòng, viễn thông, ngân hàng, giao dịch tài chính, lưới điện, trung tâm dữ liệu và nghiên cứu khoa học.

Ảnh minh họa (AI)

Theo Chính phủ Ấn Độ, quá trình thử nghiệm sẽ giúp đánh giá khả năng xây dựng hệ thống Giờ chuẩn quốc gia thống nhất, bảo đảm các hạ tầng trọng yếu cùng khai thác một nguồn thời gian chuẩn. Qua đó, nguy cơ giả mạo hoặc tấn công mạng nhằm làm sai lệch dữ liệu thời gian có thể được giảm thiểu, đồng thời nâng cao tính an toàn, ổn định và khả năng chống chịu của hạ tầng số quốc gia.

Các chuyên gia nhận định việc đưa “Thỏ trắng” vào thử nghiệm là bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng chủ quyền số của Ấn Độ. Đây cũng là một phần của sáng kiến “Một quốc gia - Một thời gian”, hướng tới xây dựng hệ thống thời gian quốc gia độc lập, giảm phụ thuộc vào các nguồn đồng bộ thời gian từ nước ngoài.

Nếu được triển khai rộng rãi, hệ thống này được kì vọng sẽ tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số, các ngành công nghệ cao và tăng cường năng lực bảo đảm an ninh quốc gia của Ấn Độ trong dài hạn.