English
/ CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ấn Độ thử nghiệm công nghệ đồng bộ Giờ chuẩn quốc gia

Chủ Nhật, 19:49, 19/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa đưa vào vận hành thử nghiệm công nghệ đồng bộ thời gian mang tên “Thỏ trắng” (White Rabbit) nhằm kiểm chứng khả năng phân phối Giờ chuẩn Ấn Độ (IST) theo hướng an toàn, chính xác và chống can thiệp từ bên ngoài.

“Thỏ trắng” là giải pháp truyền tín hiệu thời gian qua mạng cáp quang, được phát triển trên nền tảng giao thức đồng bộ thời gian chính xác (PTP). Hệ thống này cho phép nhiều địa điểm cùng sử dụng một mốc thời gian thống nhất, đáp ứng yêu cầu của các lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác cao như quốc phòng, viễn thông, ngân hàng, giao dịch tài chính, lưới điện, trung tâm dữ liệu và nghiên cứu khoa học.

An Do thu nghiem cong nghe dong bo gio chuan quoc gia hinh anh 1
Ảnh minh họa (AI)

Theo Chính phủ Ấn Độ, quá trình thử nghiệm sẽ giúp đánh giá khả năng xây dựng hệ thống Giờ chuẩn quốc gia thống nhất, bảo đảm các hạ tầng trọng yếu cùng khai thác một nguồn thời gian chuẩn. Qua đó, nguy cơ giả mạo hoặc tấn công mạng nhằm làm sai lệch dữ liệu thời gian có thể được giảm thiểu, đồng thời nâng cao tính an toàn, ổn định và khả năng chống chịu của hạ tầng số quốc gia.

Các chuyên gia nhận định việc đưa “Thỏ trắng” vào thử nghiệm là bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng chủ quyền số của Ấn Độ. Đây cũng là một phần của sáng kiến “Một quốc gia - Một thời gian”, hướng tới xây dựng hệ thống thời gian quốc gia độc lập, giảm phụ thuộc vào các nguồn đồng bộ thời gian từ nước ngoài.

Nếu được triển khai rộng rãi, hệ thống này được kì vọng sẽ tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số, các ngành công nghệ cao và tăng cường năng lực bảo đảm an ninh quốc gia của Ấn Độ trong dài hạn.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Lan tăng tốc thu hút đầu tư hạ tầng số và năng lượng sạch với 29 tỷ USD
Thái Lan tăng tốc thu hút đầu tư hạ tầng số và năng lượng sạch với 29 tỷ USD

VOV.VN - Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) vừa chính thức thông qua 6 dự án chiến lược với tổng vốn đầu tư kỷ lục 958 tỷ Baht (khoảng 29 tỷ USD).

Thái Lan tăng tốc thu hút đầu tư hạ tầng số và năng lượng sạch với 29 tỷ USD

Thái Lan tăng tốc thu hút đầu tư hạ tầng số và năng lượng sạch với 29 tỷ USD

VOV.VN - Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) vừa chính thức thông qua 6 dự án chiến lược với tổng vốn đầu tư kỷ lục 958 tỷ Baht (khoảng 29 tỷ USD).

Hội nghị Bộ trưởng APEC về công nghệ số và AI 2026 sẽ diễn ra tại Thành Đô
Hội nghị Bộ trưởng APEC về công nghệ số và AI 2026 sẽ diễn ra tại Thành Đô

VOV.VN - Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho biết, Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) về công nghệ số và trí tuệ nhân tạo năm 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 23/7 tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

Hội nghị Bộ trưởng APEC về công nghệ số và AI 2026 sẽ diễn ra tại Thành Đô

Hội nghị Bộ trưởng APEC về công nghệ số và AI 2026 sẽ diễn ra tại Thành Đô

VOV.VN - Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho biết, Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) về công nghệ số và trí tuệ nhân tạo năm 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 23/7 tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu thu hút nhân tài quốc tế, đổi mới công nghệ lõi
Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu thu hút nhân tài quốc tế, đổi mới công nghệ lõi

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực đổi mới khoa học – công nghệ, trong đó đặc biệt chú trọng thu hút nhân tài quốc tế và đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu thu hút nhân tài quốc tế, đổi mới công nghệ lõi

Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu thu hút nhân tài quốc tế, đổi mới công nghệ lõi

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực đổi mới khoa học – công nghệ, trong đó đặc biệt chú trọng thu hút nhân tài quốc tế và đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm