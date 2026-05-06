Thái Lan tăng tốc thu hút đầu tư hạ tầng số và năng lượng sạch với 29 tỷ USD

Quyết định này không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong lộ trình phát triển kinh tế số với sự hiện diện của các tập đoàn toàn cầu như TikTok, mà còn khẳng định cam kết của Chính phủ Thái Lan trong việc ưu tiên hạ tầng năng lượng bền vững để thu hút dòng vốn công nghệ cao.

Tâm điểm của đợt phê duyệt lần này là khoản đầu tư khổng lồ từ TikTok System (Thailand) Co., Ltd. với giá trị lên tới 842 tỷ Baht (khoảng 25 tỷ USD).

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas chủ trì cuộc họp công bố 6 dự án chiến lược với tổng vốn đầu tư kỷ lục 958 tỷ Baht (khoảng 29 tỷ USD).

Dự án tập trung vào việc lắp đặt hệ thống máy chủ và mở rộng hạ tầng lưu trữ, xử lý dữ liệu tại các khu vực chiến lược như Bangkok, các tỉnh Samut Prakan và Chachoengsao.

Đáng chú ý, ngoài việc xây dựng hạ tầng vật lý, TikTok còn cam kết đồng hành cùng chính phủ Thái Lan trong việc phát triển kỹ năng số và giáo trình thương mại điện tử nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp địa phương và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nền kinh tế số.

Bên cạnh TikTok, làn sóng đầu tư vào hạ tầng dữ liệu còn ghi nhận sự góp mặt của các nhà đầu tư quốc tế lớn khác như Skyline Data Center thuộc tập đoàn DAMAC (UAE) với dự án 1,4 tỷ USD tại tỉnh Chachoengsao và Bridge Data Centres từ Singapore với 746 triệu USD tại tỉnh Chonburi.

Sự cộng hưởng của các siêu dự án này kỳ vọng sẽ tạo ra một hệ sinh thái dữ liệu mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về AI và dịch vụ đám mây, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực liên quan như năng lượng tái tạo, sản xuất nhựa tái chế và khai thác tài nguyên phục vụ nông nghiệp bền vững.

Để hiện thực hóa các cam kết này, Chính phủ Thái Lan đang đẩy mạnh cơ chế “Thẻ thông hành nhanh” - "Thailand FastPass" nhằm rút ngắn tối đa quy trình thủ tục cho các dự án chiến lược, đồng thời khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch Phát triển Điện lực (PDP) mới. Điểm nhấn quan trọng là việc thúc đẩy cơ chế mua bán điện tái tạo trực tiếp (Direct PPA) và biểu giá điện xanh (UGT2), cho phép các nhà đầu tư tiếp cận nguồn năng lượng sạch một cách dễ dàng và minh bạch hơn.

Theo Tổng Thư ký BOI Narit Therdsteerasukdi, sự kết hợp giữa hạ tầng số hiện đại, khả năng cung ứng năng lượng bền vững và thủ tục hành chính tinh gọn sẽ là những yếu tố quyết định giúp Thái Lan duy trì lợi thế cạnh tranh và bứt phá trong chu kỳ đầu tư mới của thế giới.