中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Lan tăng tốc thu hút đầu tư hạ tầng số và năng lượng sạch với 29 tỷ USD

Thứ Tư, 23:29, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) vừa chính thức thông qua 6 dự án chiến lược với tổng vốn đầu tư kỷ lục 958 tỷ Baht (khoảng 29 tỷ USD).

Quyết định này không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong lộ trình phát triển kinh tế số với sự hiện diện của các tập đoàn toàn cầu như TikTok, mà còn khẳng định cam kết của Chính phủ Thái Lan trong việc ưu tiên hạ tầng năng lượng bền vững để thu hút dòng vốn công nghệ cao.

Tâm điểm của đợt phê duyệt lần này là khoản đầu tư khổng lồ từ TikTok System (Thailand) Co., Ltd. với giá trị lên tới 842 tỷ Baht (khoảng 25 tỷ USD).

thai lan tang toc thu hut dau tu ha tang so va nang luong sach voi 29 ty usd hinh anh 1
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas chủ trì cuộc họp công bố 6 dự án chiến lược với tổng vốn đầu tư kỷ lục 958 tỷ Baht (khoảng 29 tỷ USD).

Dự án tập trung vào việc lắp đặt hệ thống máy chủ và mở rộng hạ tầng lưu trữ, xử lý dữ liệu tại các khu vực chiến lược như Bangkok, các tỉnh Samut Prakan và Chachoengsao.

Đáng chú ý, ngoài việc xây dựng hạ tầng vật lý, TikTok còn cam kết đồng hành cùng chính phủ Thái Lan trong việc phát triển kỹ năng số và giáo trình thương mại điện tử nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp địa phương và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nền kinh tế số.

Bên cạnh TikTok, làn sóng đầu tư vào hạ tầng dữ liệu còn ghi nhận sự góp mặt của các nhà đầu tư quốc tế lớn khác như Skyline Data Center thuộc tập đoàn DAMAC (UAE) với dự án 1,4 tỷ USD tại tỉnh Chachoengsao và Bridge Data Centres từ Singapore với 746 triệu USD tại tỉnh Chonburi.

Sự cộng hưởng của các siêu dự án này kỳ vọng sẽ tạo ra một hệ sinh thái dữ liệu mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về AI và dịch vụ đám mây, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực liên quan như năng lượng tái tạo, sản xuất nhựa tái chế và khai thác tài nguyên phục vụ nông nghiệp bền vững.

Để hiện thực hóa các cam kết này, Chính phủ Thái Lan đang đẩy mạnh cơ chế “Thẻ thông hành nhanh” - "Thailand FastPass" nhằm rút ngắn tối đa quy trình thủ tục cho các dự án chiến lược, đồng thời khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch Phát triển Điện lực (PDP) mới. Điểm nhấn quan trọng là việc thúc đẩy cơ chế mua bán điện tái tạo trực tiếp (Direct PPA) và biểu giá điện xanh (UGT2), cho phép các nhà đầu tư tiếp cận nguồn năng lượng sạch một cách dễ dàng và minh bạch hơn.

Theo Tổng Thư ký BOI Narit Therdsteerasukdi, sự kết hợp giữa hạ tầng số hiện đại, khả năng cung ứng năng lượng bền vững và thủ tục hành chính tinh gọn sẽ là những yếu tố quyết định giúp Thái Lan duy trì lợi thế cạnh tranh và bứt phá trong chu kỳ đầu tư mới của thế giới.

PV/VOV-Bangkok
Tag: Thái Lan đầu tư 29 tỷ USD Thái Lan TikTok Thái Lan
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Lan triển khai chương trình đào tạo AI quốc gia cho mọi người dân Thái
Thái Lan triển khai chương trình đào tạo AI quốc gia cho mọi người dân Thái

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm nay (5/5) chính thức phối hợp cùng hai tập đoàn công nghệ lớn là True và Google phát động sáng kiến “Trí tuệ nhân tạo cho mọi người dân Thái” - “AI for All Thais” nhằm đưa giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống đại học trên toàn quốc.

Thái Lan triển khai chương trình đào tạo AI quốc gia cho mọi người dân Thái

Thái Lan triển khai chương trình đào tạo AI quốc gia cho mọi người dân Thái

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm nay (5/5) chính thức phối hợp cùng hai tập đoàn công nghệ lớn là True và Google phát động sáng kiến “Trí tuệ nhân tạo cho mọi người dân Thái” - “AI for All Thais” nhằm đưa giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống đại học trên toàn quốc.

Khách quốc tế đến Thái Lan sụt giảm do bất ổn hàng không
Khách quốc tế đến Thái Lan sụt giảm do bất ổn hàng không

VOV.VN - Tính đến ngày 3/5/2026, tổng lượng khách quốc tế đến Thái Lan đạt gần 12 triệu lượt, giảm 3,45%, trong khi doanh thu du lịch đạt 584 tỷ baht trong 4 tháng đầu năm, giảm 3,28%.

Khách quốc tế đến Thái Lan sụt giảm do bất ổn hàng không

Khách quốc tế đến Thái Lan sụt giảm do bất ổn hàng không

VOV.VN - Tính đến ngày 3/5/2026, tổng lượng khách quốc tế đến Thái Lan đạt gần 12 triệu lượt, giảm 3,45%, trong khi doanh thu du lịch đạt 584 tỷ baht trong 4 tháng đầu năm, giảm 3,28%.

Thái Lan kỳ vọng Campuchia tham gia đối thoại ba bên bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN
Thái Lan kỳ vọng Campuchia tham gia đối thoại ba bên bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN

VOV.VN - Giới chức Thái Lan ngày 4/5 bày tỏ kỳ vọng phía Campuchia sẽ tham gia cuộc đối thoại ba bên, với Philippines đóng vai trò trung gian điều phối, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 (dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 8/5/2026).

Thái Lan kỳ vọng Campuchia tham gia đối thoại ba bên bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN

Thái Lan kỳ vọng Campuchia tham gia đối thoại ba bên bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN

VOV.VN - Giới chức Thái Lan ngày 4/5 bày tỏ kỳ vọng phía Campuchia sẽ tham gia cuộc đối thoại ba bên, với Philippines đóng vai trò trung gian điều phối, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 (dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 8/5/2026).

Thái Lan phối hợp đưa 55 công dân Campuchia về nước
Thái Lan phối hợp đưa 55 công dân Campuchia về nước

VOV.VN - Ngày 3/5, giới chức Thái Lan đã phối hợp với phía Campuchia đưa 55 công dân Campuchia về nước qua cửa khẩu Khlong - Luek, tỉnh Sakaeo. Hoạt động này được nhìn nhận là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực giảm căng thẳng và từng bước cải thiện quan hệ, thúc đẩy hợp tác.

Thái Lan phối hợp đưa 55 công dân Campuchia về nước

Thái Lan phối hợp đưa 55 công dân Campuchia về nước

VOV.VN - Ngày 3/5, giới chức Thái Lan đã phối hợp với phía Campuchia đưa 55 công dân Campuchia về nước qua cửa khẩu Khlong - Luek, tỉnh Sakaeo. Hoạt động này được nhìn nhận là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực giảm căng thẳng và từng bước cải thiện quan hệ, thúc đẩy hợp tác.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ