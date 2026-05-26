Apple đang chuẩn bị một chiếc iPhone hoàn toàn khác biệt

Cụ thể, Apple đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng trong thiết kế iPhone - điều mà người hâm mộ đã chờ đợi suốt nhiều năm. Những thông tin rò rỉ gần đây về chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm của công ty, được gọi là “iPhone XX” hoặc “iPhone 20”, cho thấy đây là một thiết bị với vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt so với các mẫu sản phẩm hiện tại.

iPhone 20 sẽ trở thành một tác phẩm nghệ thuật hơn là một chiếc smartphone truyền thống

Theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, Apple đang thử nghiệm một màn hình cong bao quanh bốn cạnh của điện thoại. Thiết kế này hứa hẹn mang đến một diện mạo kính bóng bẩy và khung máy mềm mại, thay vì kiểu dáng sắc cạnh mà Apple đã theo đuổi từ iPhone 12. Nếu thông tin chính xác, chiếc iPhone kỷ niệm có thể mang lại cảm giác như một tác phẩm nghệ thuật hơn là một chiếc smartphone truyền thống.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất có thể không phải là màn hình cong, mà là công nghệ Face ID được tích hợp dưới màn hình. Điều này có thể giúp thu nhỏ vùng Dynamic Island thành một lỗ khoét camera đơn giản, đánh dấu một trong những thay đổi lớn nhất về màn hình của Apple kể từ khi iPhone X ra mắt với phần notch vào năm 2017.

Nhiều tính năng thú vị khác đang được Apple chuẩn bị

Ngoài ra, Apple cũng đang nghiên cứu công nghệ màn hình mỏng hơn với việc sử dụng bộ lọc màu trên lớp bao bọc (CoE) và các lớp phủ chống phản chiếu cải tiến. Mục tiêu của công ty là tạo ra một màn hình sạch sẽ, nhẹ nhàng và không bị gián đoạn về mặt thị giác. Cũng có thông tin cho biết các nút cảm ứng điện dung có thể thay thế hoàn toàn các phím vật lý - một ý tưởng đã từng xuất hiện nhưng chưa bao giờ trở thành hiện thực.

Apple có thể chuyển sang công nghệ pin hiện đại hơn cho iPhone 20?

Đối với phần camera, một số hình ảnh rò rỉ cho thấy nguyên mẫu sản phẩm chỉ có hai camera phía sau, thay vì ba camera như trên các mẫu cao cấp hiện tại. Điều này đã dấy lên suy đoán rằng iPhone kỷ niệm có thể là một phiên bản đặc biệt cao cấp thay vì lựa chọn thay thế cho mẫu Pro.

Hơn nữa, phần cứng camera có thể được nâng cấp đáng kể nhờ công nghệ cảm biến LOFIC mới giúp cải thiện khả năng HDR và dải động. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những nguyên mẫu ban đầu và Apple có thể thay đổi hướng đi trong quá trình phát triển.

Ngay cả khi một nửa số tin đồn nói trên trở thành hiện thực vào năm 2027, mẫu iPhone kỷ niệm cũng có thể sẽ mang đến một thiết kế táo bạo mà người dùng đã mong đợi từ lâu.