中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

iPhone 17 Pro xuống giá mạnh, Apple quyết giữ thị phần tại Trung Quốc

Thứ Hai, 10:02, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một số mẫu iPhone 17 Pro tại Trung Quốc đang được Apple bán với mức giá thấp nhất kể từ khi ra mắt nhờ kết hợp nhiều chương trình trợ giá và đổi máy cũ.

Kể từ năm 2021, Apple đã tham gia vào lễ hội mua sắm 618 tại Trung Quốc bằng cách giảm giá các mẫu iPhone. Năm nay, công ty tiếp tục chiến lược này với mức giảm giá đáng kể cho dòng iPhone 17 Pro, lên tới 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,87 triệu đồng), hiện đã được bắt đầu.

iphone 17 pro xuong gia manh, apple quyet giu thi phan tai trung quoc hinh anh 1
Apple mạnh tay giảm giá iPhone 17 Pro tại Trung Quốc trước sức ép cạnh tranh

Lễ hội mua sắm 618 là một trong những sự kiện giảm giá trực tuyến lớn nhất tại Trung Quốc, thường diễn ra quanh ngày 18/6 hằng năm. Tên gọi “618” xuất phát từ ngày 18 tháng 6 - thời điểm JD.com, một trong các sàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, tổ chức chương trình khuyến mãi kỷ niệm ngày thành lập công ty.

Apple vẫn dùng chiêu quen thuộc để kích cầu iPhone

Năm ngoái, Apple đã triển khai chương trình giảm giá đổi máy cũ trong thời gian có hạn, giúp tăng doanh số bán hàng sau khi ghi nhận sự sụt giảm trong quý 1/2025. Tuy nhiên, đến quý 2, lượng iPhone xuất xưởng đã tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu từ Canalys.

Theo báo cáo của Global Times, JD.com, một trong những nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, đã công bố mức giá thấp nhất cho một số mẫu iPhone 17 Pro, chỉ còn 6.999 nhân dân tệ (khoảng 27,19 triệu đồng) sau khi áp dụng giảm giá và trợ giá khi đổi máy cũ. Ngoài ra, phiên bản tiêu chuẩn của iPhone 17 cũng nhận được đợt giảm giá đầu tiên, với giá bán chỉ 4.499 nhân dân tệ (khoảng 17,42 triệu đồng) sau nhiều chương trình trợ giá.

Một nhân viên tại cửa hàng Apple ở Bắc Kinh cho biết, các đợt giảm giá mới nhất có thể được kết hợp với trợ cấp đổi máy cũ và các chương trình khuyến mãi trên nền tảng, với một số mẫu máy đạt mức giá thấp nhất kể từ khi ra mắt.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo 9to5Mac
Tag: Apple iPhone Trung Quốc giảm giá lễ hội mua sắm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Samsung hé lộ tham vọng đưa màn hình đột phá đến iPhone
Samsung hé lộ tham vọng đưa màn hình đột phá đến iPhone

VOV.VN - Một báo cáo mới tiết lộ Samsung có thể trở thành đối tác cung cấp màn hình 3D không cần kính cho thế hệ iPhone mà Apple sẽ ra mắt trong tương lai.

Samsung hé lộ tham vọng đưa màn hình đột phá đến iPhone

Samsung hé lộ tham vọng đưa màn hình đột phá đến iPhone

VOV.VN - Một báo cáo mới tiết lộ Samsung có thể trở thành đối tác cung cấp màn hình 3D không cần kính cho thế hệ iPhone mà Apple sẽ ra mắt trong tương lai.

5 lý do giúp iPhone 17 trở thành smartphone bán chạy nhất toàn cầu
5 lý do giúp iPhone 17 trở thành smartphone bán chạy nhất toàn cầu

VOV.VN - Việc Apple mang tính năng cao cấp xuống bản thường giúp iPhone 17 trở thành lựa chọn smartphone đáng tiền nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại.

5 lý do giúp iPhone 17 trở thành smartphone bán chạy nhất toàn cầu

5 lý do giúp iPhone 17 trở thành smartphone bán chạy nhất toàn cầu

VOV.VN - Việc Apple mang tính năng cao cấp xuống bản thường giúp iPhone 17 trở thành lựa chọn smartphone đáng tiền nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại.

Apple phát hành bản cập nhật sửa lỗi quan trọng cho iPhone và iPad
Apple phát hành bản cập nhật sửa lỗi quan trọng cho iPhone và iPad

VOV.VN - Apple vừa phát hành các bản cập nhật quan trọng cho người dùng iPhone và iPad, bao gồm iOS 26.4.2 và iPadOS 26.4, nhằm vá các lỗi quan trọng.

Apple phát hành bản cập nhật sửa lỗi quan trọng cho iPhone và iPad

Apple phát hành bản cập nhật sửa lỗi quan trọng cho iPhone và iPad

VOV.VN - Apple vừa phát hành các bản cập nhật quan trọng cho người dùng iPhone và iPad, bao gồm iOS 26.4.2 và iPadOS 26.4, nhằm vá các lỗi quan trọng.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm