iPhone 17 Pro xuống giá mạnh, Apple quyết giữ thị phần tại Trung Quốc

Kể từ năm 2021, Apple đã tham gia vào lễ hội mua sắm 618 tại Trung Quốc bằng cách giảm giá các mẫu iPhone. Năm nay, công ty tiếp tục chiến lược này với mức giảm giá đáng kể cho dòng iPhone 17 Pro, lên tới 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,87 triệu đồng), hiện đã được bắt đầu.

Apple mạnh tay giảm giá iPhone 17 Pro tại Trung Quốc trước sức ép cạnh tranh

Lễ hội mua sắm 618 là một trong những sự kiện giảm giá trực tuyến lớn nhất tại Trung Quốc, thường diễn ra quanh ngày 18/6 hằng năm. Tên gọi “618” xuất phát từ ngày 18 tháng 6 - thời điểm JD.com, một trong các sàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc, tổ chức chương trình khuyến mãi kỷ niệm ngày thành lập công ty.

Apple vẫn dùng chiêu quen thuộc để kích cầu iPhone

Năm ngoái, Apple đã triển khai chương trình giảm giá đổi máy cũ trong thời gian có hạn, giúp tăng doanh số bán hàng sau khi ghi nhận sự sụt giảm trong quý 1/2025. Tuy nhiên, đến quý 2, lượng iPhone xuất xưởng đã tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu từ Canalys.

Theo báo cáo của Global Times, JD.com, một trong những nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, đã công bố mức giá thấp nhất cho một số mẫu iPhone 17 Pro, chỉ còn 6.999 nhân dân tệ (khoảng 27,19 triệu đồng) sau khi áp dụng giảm giá và trợ giá khi đổi máy cũ. Ngoài ra, phiên bản tiêu chuẩn của iPhone 17 cũng nhận được đợt giảm giá đầu tiên, với giá bán chỉ 4.499 nhân dân tệ (khoảng 17,42 triệu đồng) sau nhiều chương trình trợ giá.

Một nhân viên tại cửa hàng Apple ở Bắc Kinh cho biết, các đợt giảm giá mới nhất có thể được kết hợp với trợ cấp đổi máy cũ và các chương trình khuyến mãi trên nền tảng, với một số mẫu máy đạt mức giá thấp nhất kể từ khi ra mắt.