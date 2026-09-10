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Apple ra mắt iPhone Duo với màn hình lớn như tablet

Thứ Năm, 05:08, 10/09/2026
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VOV.VN - iPhone Duo có thể thu hẹp khoảng cách giữa smartphone và tablet khi sở hữu màn hình lớn cùng hỗ trợ Apple Pencil.

Apple vừa chính thức giới thiệu chiếc iPhone gập đầu tiên mang tên iPhone Duo, đánh dấu bước tiến lớn trong lĩnh vực công nghệ di động. Sau 10 năm nghiên cứu và phát triển, sản phẩm này hứa hẹn sẽ làm nóng cuộc cạnh tranh trong phân khúc điện thoại gập.

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iPhone Duo cuối cùng cũng đã ra mắt

iPhone Duo có thiết kế dạng hộ chiếu, nhỏ gọn hơn so với các mẫu điện thoại gập truyền thống hiện có trên thị trường, với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Galaxy Z Fold8. Khi nhìn bề ngoài, iPhone Duo có vẻ giống một chiếc smartphone thông thường, nhưng khi mở ra, người dùng sẽ thấy một màn hình lớn với tỷ lệ khung hình tối ưu cho video ngang, vượt trội hơn so với các sản phẩm khác.

Chiếc điện thoại này được trang bị hệ thống bản lề từ tính và đầu nối từ tính ở mặt sau để hỗ trợ sạc không dây MagSafe. Mặc dù không có Face ID, iPhone Duo vẫn tích hợp Touch ID vào nút bên cạnh để hỗ trợ xác thực sinh trắc học. Màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình trong 7,6 inch đều sử dụng công nghệ Super Retina XDR với độ sáng tối đa lên đến 3.000 nits và hỗ trợ Apple Pencil, mặc dù tính năng này sẽ được cập nhật qua phần mềm vào cuối năm nay.

Sức mạnh vượt trội trên iPhone Duo

Về cấu hình, iPhone Duo sử dụng chip A20 Pro sản xuất trên quy trình 2nm giúp mang lại hiệu suất ổn định hơn 35% so với iPhone 17 Pro. Dung lượng lưu trữ bắt đầu từ 256 GB và tối đa là 2 TB, trong khi dung lượng RAM dự kiến là 12 GB.

iPhone Duo cũng được trang bị các tính năng mới của iOS 27, bao gồm Split View cho phép chạy song song hai ứng dụng, cùng khả năng tương tác với Siri trong khi làm việc với ứng dụng khác. Camera mặt sau gồm camera chính 48 MP, camera tele 2x và camera siêu rộng 48 MP, trong khi camera trước được thiết kế tinh tế với camera Center Stage và camera FaceTime ẩn.

Thời lượng pin của iPhone Duo cũng là một điểm mạnh đáng chú ý, với khả năng phát video lên đến 31 giờ trên màn hình trong và 44 giờ trên màn hình ngoài. Quá trình sạc cũng rất nhanh, đạt 50% chỉ trong 20 phút với sạc có dây.

Cuối cùng là giá bán, iPhone Duo (256 GB) có giá khởi điểm 1.999 USD, cao hơn 100 USD so với Galaxy Z Fold8. Việc đặt trước sẽ bắt đầu từ ngày 16/10 trước khi chính thức lên kệ vào ngày 23/10 tại hơn 70 quốc gia trên thế giới.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Digitaltrends
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