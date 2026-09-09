Apple sẵn sàng tạo sự bất ngờ với "iPhone Duo"

Theo thông tin từ Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang chuẩn bị ra mắt iPhone màn hình gập đầu tiên của mình, có thể mang tên iPhone Duo, thay vì iPhone Ultra như các tin đồn trước đây. Việc Apple lựa chọn tên gọi mới dường như nhằm nhấn mạnh tính năng màn hình kép trên sản phẩm.

Sẽ không phải là iPhone Ultra, Apple chọn tên gọi iPhone Duo cho iPhone gập đầu tiên?

Gurman cho biết, iPhone Duo sẽ có giá khởi điểm 2.000 USD cho phiên bản 256 GB, trong khi các phiên bản dung lượng cao hơn có thể lên tới 3.000 USD. Mặc dù có tin đồn rằng giá khởi điểm có thể cao hơn, việc giữ mức giá 2.000 USD có thể giúp thúc đẩy nhu cầu từ phía người tiêu dùng, đặc biệt khi Apple đã phải gánh chịu một phần chi phí do tình trạng thiếu hụt bộ nhớ gần đây để duy trì mức giá này.

Apple mang những gì đến với iPhone Duo?

Về khả năng cung cấp, iPhone Duo sẽ có hai màu sắc là trắng và xanh đậm, với lịch dự kiến bán ra thị trường sớm nhất vào tháng 10. Mặc dù có thông tin cho rằng sản phẩm có thể ra mắt muộn hơn so với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max do khó khăn trong sản xuất, Gurman khẳng định rằng khoảng cách thời gian ra mắt sẽ không quá lớn.

Các thông số kỹ thuật khác của iPhone Duo bao gồm chip A20 Pro mới, modem C2 của Apple, camera kép 48 MP phía sau, camera 12 MP phía trước, hệ thống bản lề từ tính và hỗ trợ bút cảm ứng Apple Pencil. Tuần trước, Gurman cũng cho biết Apple đang thử nghiệm một phiên bản nhỏ hơn của Apple Pencil dành riêng cho iPhone gập, nhưng việc ra mắt sản phẩm có thể sẽ không diễn ra.

Ngoài thông tin về iPhone Duo, Gurman cũng đề cập đến một số chi tiết khác về iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, cũng như các mẫu Apple Watch Series 12 và Ultra 4, và AirPods 5. Đáng chú ý, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ tăng giá 100 USD so với các phiên bản hiện tại, một mức tăng nhỏ hơn so với dự đoán của nhiều người.