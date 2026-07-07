Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức Hội nghị robot thế giới 2026

Hội nghị robot thế giới 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 19-23/8 tại Khu Phát triển kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh (Beijing E-Town), với nhiều điểm nhấn mới, trong đó đáng chú ý là lần đầu tiên xây dựng mô hình “phố tiêu dùng robot”, mang đến trải nghiệm kết hợp công nghệ, ẩm thực và sáng tạo văn hóa cho công chúng.

Ông Triệu Vân Phong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội điện tử Trung Quốc cho biết, quy mô và đẳng cấp của đại hội năm nay tiếp tục được nâng cao. Sự kiện nhận được sự ủng hộ của gần 30 tổ chức quốc tế, riêng diễn đàn chính có tỷ lệ khách mời quốc tế chiếm 30%.

Giải chạy bán marathon robot hình người được tổ chức tại Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh (Beijing E-Town) vào tháng 4/2026

Hội chợ triển lãm dự kiến thu hút hơn 300 doanh nghiệp tham gia, tăng 36% so với năm ngoái, với trên 2.000 sản phẩm được trưng bày, trong đó hơn 150 sản phẩm lần đầu ra mắt. Số lượng sự kiện bên lề cũng tăng gấp đôi, lên hơn 60 sự kiện.

Cũng theo ông Triệu Vân Phong, đại hội sẽ đánh dấu bước đột phá về đổi mới sáng tạo. Tại đây, ban tổ chức sẽ khởi động "Kế hoạch khám phá ứng dụng robot toàn cầu", kết nối các sản phẩm đã sản xuất hàng loạt tới những đội ngũ sáng tạo xuất sắc trên thế giới để dùng thử miễn phí. Cùng với đó, Ủy ban Giám sát và quản lý tài sản nhà nước Trung Quốc (SASAC) cũng sẽ công bố thành lập Liên minh đổi mới Robot doanh nghiệp trung ương, hướng tới xây dựng hệ sinh thái hợp tác “cùng nghiên cứu công nghệ, cùng chia sẻ kịch bản ứng dụng, cùng hưởng thành quả”.

Hội chợ triển lãm robot thế giới diễn ra song song sẽ được chia thành 4 khu vực triển lãm chính, với các chế đề sáng tạo thông minh, hợp tác thông minh, chế tạo thông minh và trải nghiệm thông minh. Lần đầu tiên, các doanh nghiệp trung ương Trung Quốc sẽ tổ chức khu trưng bày tập trung, giới thiệu tổng thể năng lực và kết quả ứng dụng trong lĩnh vực robot.

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất robot hình người sẽ mang đến nhiều sản phẩm tiên tiến; các giải pháp “robot + kịch bản ứng dụng” sẽ được giới thiệu rộng rãi trong các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, bán lẻ - dịch vụ ăn uống, y tế - chăm sóc sức khỏe và cứu hộ khẩn cấp. Các doanh nghiệp linh kiện cốt lõi trong chuỗi ngành robot cũng sẽ tham gia trưng bày.

Trong khuôn khổ sự kiện, hơn 60 hoạt động bên lề sẽ được tổ chức, xoay quanh các chủ đề như đổi mới công nghệ, ứng dụng thực tiễn, phát triển hệ sinh thái và hợp tác quốc tế. Vòng chung kết Cuộc thi Robot Thế giới 2026 cũng sẽ diễn ra cùng thời điểm, thu hút hơn 10.000 thí sinh từ hơn 6.000 đột của hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài.

Ban tổ chức cho biết, cổng đăng ký tham dự diễn đàn, tham quan triển lãm và tác nghiệp báo chí đã chính thức mở từ ngày 6/7. Chính sách miễn phí vé tham quan tiếp tục được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi và từ 60 tuổi trở lên.