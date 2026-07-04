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Trung Quốc ra mắt robot giống người như thật, trung thành hơn cả con người

Thứ Bảy, 07:00, 04/07/2026
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VOV.VN - Công ty robot Trung Quốc, UBTech, vừa giới thiệu dòng robot hình người UWORLD U1, đánh dấu bước chuyển từ robot công nghiệp sang thị trường tiêu dùng.

Khác với những mẫu robot phục vụ trong nhà máy, robot mới từ Trung Quốc được thiết kế để trở thành người bạn đồng hành, có khả năng trò chuyện, ghi nhớ và tương tác cảm xúc với con người.

trung quoc ra mat robot giong nguoi nhu that, trung thanh hon ca con nguoi hinh anh 1
Phiên bản nữ của robot U1 được UBTech trình diễn mới đây

U1 sở hữu ngoại hình gần giống người thật với lớp da silicon, khuôn mặt biểu cảm và khả năng giao tiếp bằng mắt. Robot có hai phiên bản nam và nữ, cao lần lượt khoảng 183 cm và 168 cm. Hệ thống gồm 88 khớp chuyển động giúp robot thực hiện các cử chỉ linh hoạt hơn, trong khi phần cổ được thiết kế mô phỏng cấu trúc sinh học để tạo chuyển động tự nhiên.

Robot Trung Quốc nhận nhiều đơn hàng từ người dùng

Điểm nhấn của U1 nằm ở hệ thống AI cảm xúc. Theo UBTech, robot có thể nhận biết trạng thái cảm xúc của người đối diện, duy trì hội thoại theo ngữ cảnh, ghi nhớ các tương tác trước đó và phản hồi theo cách phù hợp. Hãng cũng cho biết phần lớn dữ liệu sẽ được xử lý trực tiếp trên thiết bị nhằm giảm phụ thuộc vào đám mây và tăng cường quyền riêng tư.

UBTech định vị U1 là robot hỗ trợ người sống một mình, người cao tuổi hoặc những người cần một bạn đồng hành trong cuộc sống hằng ngày. Công ty thậm chí còn lên kế hoạch tặng 100 robot trong năm 2026 cho các chương trình cộng đồng tại Trung Quốc.

trung quoc ra mat robot giong nguoi nhu that, trung thanh hon ca con nguoi hinh anh 2
Cận cảnh khuôn mặt robot U1 của UBTech

Dòng UWORLD U1 gồm ba phiên bản là Lite, Pro và Ultra. Giá khởi điểm từ 119.800 nhân dân tệ (khoảng 16.700 USD), trong khi bản Ultra có giá lên tới 990.000 nhân dân tệ (khoảng 145.000 USD). Theo UBTech, ngay trong ngày ra mắt, dòng robot này đã nhận hơn 13.000 đơn đặt hàng, điều đó cho thấy sự quan tâm lớn từ thị trường.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của U1 cũng làm dấy lên nhiều tranh luận. Bên cạnh tiềm năng hỗ trợ người già và giảm cảm giác cô đơn, nhiều chuyên gia lo ngại việc robot ngày càng giống con người có thể kéo theo các vấn đề về quyền riêng tư, sự phụ thuộc cảm xúc vào AI và những câu hỏi đạo đức khi máy móc trở thành “thành viên” trong gia đình.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Digitaltrends
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