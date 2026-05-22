Bí mật đằng sau việc 90% dân số thế giới thuận tay phải

Thứ Sáu, 06:00, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mặc dù có những người nổi tiếng sử dụng tay trái, nhưng đối với phần lớn dân số trên thế giới, tay phải vẫn là tay được sử dụng phổ biến nhất.

Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng có sự chênh lệch lớn về tỷ lệ dân số thuận tay phải và tay trái trên thế giới hiện nay, với nguyên nhân có thể liên quan đến hai đặc điểm độc đáo của con người: khả năng đi đứng thẳng và sự phát triển của bộ não lớn.

bi mat dang sau viec 90 dan so the gioi thuan tay phai hinh anh 1
Hai yếu tố đã tạo ra sự chênh lệch về tỷ lệ thuận tay trên con người

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 2.025 con khỉ và vượn thuộc 41 loài khác nhau. Kết quả cho thấy, trong khi một số loài như khỉ nhện và khỉ langur có mức độ thuận tay phải cao, thì con người lại thể hiện sự thiên lệch này rõ rệt hơn bất kỳ loài linh trưởng nào khác. Điều này khiến chúng ta trở thành một “ngoại lệ tiến hóa”, khi sự phụ thuộc vào một tay dường như trái ngược với nguồn gốc của chúng ta.

Tỷ lệ con người sử dụng tay phải chênh lệch rõ rệt

Theo các tác giả nghiên cứu, khi kích thước não và tỷ lệ giữa các chi được xem xét, đặc điểm ngoại lệ này biến mất. Sự dài ngoằng của đôi chân ở người có liên quan mật thiết đến khả năng đi bằng hai chân, khác với loài vượn có tay dài. Những phát hiện này cho thấy rằng dáng đi hai chân và trí não lớn có thể là nguyên nhân dẫn đến sự phân bố chức năng không đối xứng ở một bên cơ thể.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc áp dụng dáng đi thẳng đứng đã tạo ra cơ hội mới cho việc sử dụng công cụ, giao tiếp bằng cử chỉ và các hành vi vận động tinh tế khác. Khi ngừng sử dụng tay để di chuyển, chúng ta đã có cơ hội sử dụng chúng một cách không đối xứng cho nhiều ứng dụng mới.

Tiến sĩ Thomas A. Püschel, một trong những tác giả nghiên cứu, cho biết: “Đây là nghiên cứu đầu tiên kiểm tra một số giả thuyết chính về sự thuận tay của con người trong cùng một khuôn khổ. Kết quả cho thấy điều này có thể liên quan đến những đặc điểm quan trọng tạo nên con người, đặc biệt là tư thế đi đứng thẳng và sự tiến hóa của bộ não lớn hơn”.

Mặc dù nghiên cứu đã giải thích phần nào lý do tại sao con người có sự thuận tay, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, chẳng hạn như lý do tại sao một số ít người lại thuận tay trái, trong khi quá trình tiến hóa dường như đã thúc đẩy chúng ta ưu tiên sử dụng tay phải.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo IFL Science
Phát triển con người Việt Nam trong kỷ nguyên số

VOV.VN - Việt Nam đang tiến gần đến ngưỡng HDI 0,8 - mức được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc xếp vào nhóm quốc gia có mức phát triển con người cao.

Không còn là bệnh tuổi già: Bệnh mạn tính đang tấn công người trẻ

VOV.VN - Bệnh mạn tính từng được xem là vấn đề của người lớn tuổi nhưng hiện đang ngày càng trẻ hóa. Lối sống thiếu khoa học, ăn uống mất cân bằng, ít vận động và căng thẳng kéo dài khiến nhiều người trẻ sớm đối mặt với nguy cơ tiểu đường, tim mạch và hàng loạt bệnh lý nguy hiểm khác.

Khơi dậy sức mạnh nội sinh từ văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới

VOV.VN - Đại hội Đảng lần thứ XIV tiếp tục khẳng định những nhận thức mới về vai trò của văn hóa và con người, coi đây là nền tảng, động lực và nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững. Việc triển khai các quan điểm này đòi hỏi cách tiếp cận đồng bộ, chủ động, phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh mới.

