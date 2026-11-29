UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu, các đề xuất nhiệm vụ phải bám sát nội dung chương trình đã phê duyệt và đáp ứng tiêu chí từng loại nhiệm vụ theo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và quy định liên quan.

UBND tỉnh Cà Mau sẽ tiếp nhận các đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện năm 2027, đến hết ngày 7-12-2026.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ yêu cầu thực tiễn để chủ động đề xuất nhiệm vụ có tính cấp thiết, khả thi và khả năng ứng dụng cao. Khi xây dựng đề xuất, các đơn vị cần phối hợp với viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng để tư vấn chuyên môn, xác định rõ tính cấp thiết, hiệu quả và tác động của nhiệm vụ, dự kiến kinh phí thực hiện, cũng như phương án quản lý, sử dụng kết quả sau khi hoàn thành.

Hồ sơ đề xuất phải thực hiện theo mẫu và gửi về Sở KH&CN (số 91 - 93, đường Lý Thường Kiệt, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) chậm nhất đến hết ngày 7/12 tới. Sở KH&CN được giao chủ trì tiếp nhận đề xuất, tham mưu rà soát, lựa chọn và xác định danh mục nhiệm vụ triển khai theo quy định, đồng thời là đầu mối hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trước đó, trong bổ sung nhiệm vụ khoa học - công nghệ năm 2026, UBND tỉnh Cà Mau tập trung vào các giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm chủ lực.

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau cũng đã có thông báo kế hoạch đặt hàng 14 nhiệm vụ KH&CN và đổi mới sáng tạo cấp tỉnh bổ sung thực hiện năm 2026. Các nhiệm vụ bổ sung, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực mũi nhọn và đặc thù của địa phương, như: xây dựng chiến lược phát triển ngành cua Cà Mau; hệ thống định danh sinh trắc học đa lớp phục vụ truy xuất chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cua Cà Mau; xử lý và tái sử dụng chất thải nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Ngoài ra, còn có các nhiệm vụ: nuôi cá tra thích ứng độ mặn cao; canh tác lúa thông minh tích hợp IoT và AI giảm phát thải; phục hồi hệ sinh thái rừng tràm tại Vườn quốc gia U Minh Hạ; nghiên cứu mô hình cảng xanh cho cảng Hòn Khoai;…