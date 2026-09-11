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Chip iPhone 18 Pro mạnh hơn cả M5 Max ở đơn nhân

Thứ Sáu, 07:00, 11/09/2026
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VOV.VN - iPhone 18 Pro gây chú ý khi A20 Pro đạt điểm benchmark cao, vượt A19 Pro và thậm chí cả M5 Max ở đơn nhân.

Những kết quả benchmark đầu tiên bị rò rỉ của iPhone 18 Pro cho thấy chip A20 Pro mới có bước tiến đáng kể so với A19 Pro trên thế hệ trước. Theo dữ liệu từ Geekbench 6.7, A20 Pro đạt khoảng 4.719-4.725 điểm trong bài kiểm tra đơn nhân và khoảng 12.575 điểm ở bài kiểm tra đa nhân. Điểm GPU của chip cũng được ghi nhận ở mức khoảng 64.069.

chip iphone 18 pro manh hon ca m5 max o don nhan hinh anh 1
A20 Pro trên iPhone 18 Pro cung cấp hiệu năng ấn tượng

Nếu so với A19 Pro trên iPhone 17 Pro, vốn đạt khoảng 3.771 điểm đơn nhân và 9.955 điểm đa nhân, A20 Pro nhanh hơn khoảng 25% ở bài kiểm tra đơn nhân và 26% ở bài kiểm tra đa nhân. Đây là mức cải thiện ấn tượng đối với một thế hệ chip di động mới.

Đáng chú ý, điểm đơn nhân của A20 Pro thậm chí được cho là cao hơn M5 Max, chip dành cho các mẫu máy Mac cao cấp của Apple. M5 Max đạt khoảng 4.337 điểm trong cùng bài kiểm tra Geekbench, thấp hơn mức khoảng 4.720 điểm của A20 Pro.

Với người dùng thông thường, điểm đơn nhân cao giúp các tác vụ tương tác hằng ngày như mở ứng dụng, chuyển đổi giữa các tác vụ hoặc xử lý những thao tác đơn lẻ phản hồi nhanh hơn. Trong khi đó, hiệu năng đa nhân có ý nghĩa lớn hơn khi thiết bị phải xử lý đồng thời nhiều tác vụ hoặc các công việc nặng như chỉnh sửa video, xử lý hình ảnh và một số tác vụ AI.

chip iphone 18 pro manh hon ca m5 max o don nhan hinh anh 2
Kết quả điểm chuẩn Geekbench 6.7 được cho là của iPhone 18 Pro

A20 Pro giúp iPhone 18 Pro vượt mặt các đối thủ Android

Khoảng cách của A20 Pro với các đối thủ Android cũng rất đáng chú ý. Galaxy S26 Ultra sử dụng phiên bản Snapdragon 8 Elite Gen 5 dành riêng cho Galaxy, vốn ước tính đạt khoảng 3.600-3.850 điểm đơn nhân và 10.600-11.700 điểm đa nhân. Nếu các kết quả benchmark trên được xác nhận, A20 Pro đang có lợi thế đáng kể trong cả hai bài kiểm tra.

Một yếu tố quan trọng khác nằm ở quy trình sản xuất. A20 Pro được sản xuất trên tiến trình 2 nm, giúp Apple có thêm không gian để tăng hiệu năng mà vẫn kiểm soát mức tiêu thụ điện năng. Điều này đặc biệt quan trọng trên smartphone, nơi hiệu suất luôn phải cân bằng với thời lượng pin và nhiệt độ thiết bị.

Tuy nhiên, điểm benchmark không phản ánh hoàn toàn trải nghiệm sử dụng thực tế. Khả năng tản nhiệt, tối ưu phần mềm và mức tiêu thụ điện khi hoạt động liên tục cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của một chiếc điện thoại. Dù vậy, những con số ban đầu cho thấy A20 Pro đang là một trong những điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sammyfans
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