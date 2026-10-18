Hai mẫu điện thoại Xiaomi người dùng nên tránh mua

Không lâu sau khi công bố quyết định ngừng hỗ trợ cho sáu mẫu smartphone, Xiaomi tiếp tục bổ sung thêm hai mẫu mới vào danh sách này. Theo lịch trình hỗ trợ chính thức của hãng, hai mẫu điện thoại ra mắt trong nửa cuối năm 2022, bao gồm Xiaomi 12T và Xiaomi 12T Pro, sẽ kết thúc vòng đời cập nhật phần mềm vào tháng 10/2026. Cả hai thiết bị này ban đầu được bán ra với hệ điều hành Android 12 và đã nhận được các bản cập nhật liên tiếp cho đến Android 15 trong vài năm qua.

Xiaomi 12T và 12T Pro không còn được hỗ trợ bởi Xiaomi

Sau khi thời hạn cập nhật kết thúc, Xiaomi sẽ không phát triển thêm các bản vá lỗi cho những mẫu điện thoại này. Tuy nhiên, người dùng không cần quá lo lắng về việc thiết bị sẽ “khóa” hoặc không thể sử dụng. Họ vẫn có thể thực hiện và nhận cuộc gọi, gửi tin nhắn, duyệt Internet, truy cập mạng xã hội và sử dụng các ứng dụng đã cài đặt, bao gồm cả các ứng dụng của Google, WhatsApp hay Waze.

Người dùng điện thoại Xiaomi cần làm gì khi không còn được hỗ trợ?

Dù điện thoại vẫn hoạt động, nhưng việc ngừng hỗ trợ phần mềm có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật theo thời gian. Các mẫu máy này sẽ không nhận được các bản vá bảo mật hằng tháng hoặc hằng quý, khiến chúng dễ bị tấn công bởi phần mềm độc hại. Hơn nữa, nhiều ngân hàng và dịch vụ tài chính yêu cầu hệ điều hành phải được cập nhật để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, do đó, trong tương lai, các ứng dụng này có thể không hoạt động trên những thiết bị ngừng cập nhật.

Để kiểm tra xem điện thoại Xiaomi có còn được hỗ trợ hay không, người dùng có thể thực hiện theo hai cách:

Kiểm tra trực tiếp trên thiết bị: Vào Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Phiên bản hệ thống để xem phiên bản Android và ngày cập nhật bản vá bảo mật gần nhất.

Tham khảo danh sách chính thức: Xiaomi cung cấp nền tảng Xiaomi Security Center, nơi lưu giữ danh sách cập nhật cho tất cả các mẫu điện thoại đang hoạt động.

Nếu sử dụng smartphone cho công việc, truy cập ngân hàng trực tuyến hoặc lưu trữ dữ liệu quan trọng, hãy xem xét việc chuyển sang một mẫu điện thoại mới hơn để đảm bảo nhận được hỗ trợ bảo mật liên tục.