Lượng tìm kiếm điện thoại gập tăng mạnh

Theo Android Authority, dòng Galaxy Z Fold8 đang ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường điện thoại gập, đặc biệt sau khi Samsung phân chia điện thoại gập thành hai loại: màn hình thường và màn hình rộng. Mặc dù lượng xuất xưởng smartphone toàn cầu giảm, nhưng nhu cầu đối với Galaxy Z Fold8 vẫn tăng cao, giúp Samsung bù đắp phần nào cho sự sụt giảm.

iPhone Duo ra mắt khiến người dùng quan tâm đến điện thoại gập nhiều hơn

Ông Richard Chang, lãnh đạo mảng di động (Mobile Division) cho biết, doanh số của Galaxy Z Fold8 đã vượt xa kỳ vọng, buộc công ty phải sử dụng linh kiện dự trữ cho các thiết bị tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu.

Một phần nguyên nhân của sự tăng trưởng có thể đến từ sự xuất hiện của Apple trên thị trường điện thoại gập. Mặc dù Apple được dự đoán sẽ chiếm lĩnh một phần thị trường của Samsung, nhưng sự xuất hiện của nhà sản xuất iPhone cũng đã thu hút một nhóm khách hàng mới đến với sản phẩm của Samsung.

Nhiều người lên Google tìm hiểu về điện thoại gập

“Nhu cầu của khách hàng đối với dòng Galaxy Z Fold8 đã tăng 16% kể từ khi ra mắt, với mức tăng 300% về số lượt tìm kiếm trên Google liên quan đến điện thoại gập của Samsung chỉ trong tháng trước. Điều này cho thấy vị thế dẫn đầu của chúng tôi đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, ông Richard Chang nhận xét.

Sự gia tăng 300% trong lượt tìm kiếm trên Google không chỉ phản ánh sự quan tâm của người tiêu dùng mà còn cho thấy rằng những người mua tiềm năng trước đây chưa từng để ý đến điện thoại gập giờ đây đang bị thu hút bởi kiểu dáng mới mẻ này. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện thoại gập, Samsung đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho những người muốn khám phá công nghệ mới.

Mặc dù sự gia tăng lượt tìm kiếm không đồng nghĩa với doanh số bán hàng tăng tương ứng, nhưng mức tăng 16% doanh số từ khi ra mắt Galaxy Z Fold8 khi so sánh với Galaxy Z Fold7 cho thấy sự phát triển tích cực. Mọi thứ sẽ dần rõ hơn khi dữ liệu bán hàng của Galaxy Z Fold8 và iPhone Duo được ghi nhận sau khi sản phẩm của Apple chính thức lên kệ từ ngày 23/10 tới đây.