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CXMT giúp smartphone Xiaomi vượt trội so với các đối thủ

Thứ Ba, 07:00, 01/09/2026
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VOV.VN - Xiaomi và CXMT đang tạo bước ngoặt cho chuỗi cung ứng chip nhớ Trung Quốc khi LPDDR6 chuẩn bị được sản xuất hàng loạt.

CXMT đã bắt đầu sản xuất hàng loạt DRAM LPDDR6, loại chip mà Xiaomi dự kiến sử dụng cho sản phẩm sắp ra mắt vào tháng 9. Thông tin này đã được Xiaomi xác nhận trên tài khoản Weibo chính thức của công ty.

cxmt giup smartphone xiaomi vuot troi so voi cac doi thu hinh anh 1
Xiaomi 18 Fold sẽ trở thành sản phẩm đi kèm RAM LPDDR6 đầu tiên

Sự phát triển này đánh dấu bước tiến lớn cho CXMT, khi LPDDR6 là công nghệ DRAM di động tiên tiến nhất mà công ty này từng phát triển. Điều đó không chỉ giúp CXMT tiến gần hơn đến các nhà sản xuất bộ nhớ hàng đầu thế giới mà còn có thể mở ra một khởi đầu mới cho chuỗi cung ứng RAM tại Trung Quốc.

RAM là một trong những thành phần thiết yếu trong các thiết bị điện tử hiện đại, từ smartphone đến máy chủ và hệ thống AI. Hiện tại, thị trường DRAM toàn cầu chủ yếu do các công ty như Samsung Electronics, SK Hynix và Micron chi phối. CXMT đang nỗ lực thay đổi tình hình từ bên trong Trung Quốc, với việc vận chuyển các mẫu chip LPDDR6 cho thiết bị di động, máy chủ và ô tô thông minh.

RAM CXMT không chỉ làm điểm nhấn duy nhất trên smartphone Xiaomi

Mẫu điện thoại gập của Xiaomi cũng được kỳ vọng sẽ sử dụng chip Xring O3 3 nanomet do chính công ty sản xuất, vốn hỗ trợ LPDDR6. Sự kết hợp này không chỉ tạo ra một sản phẩm hấp dẫn mà còn thể hiện sự phát triển của hệ sinh thái bán dẫn tự chủ tại Trung Quốc.

cxmt giup smartphone xiaomi vuot troi so voi cac doi thu hinh anh 2
Không chỉ RAM, Xiaomi 18 Fold còn nổi bật với chip Xring O3.

Nếu CXMT có thể cung cấp bộ nhớ tiên tiến với số lượng lớn và đáng tin cậy, điều đó sẽ mở ra thêm lựa chọn cho các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, khiến việc tiếp cận công nghệ bán dẫn nước ngoài trở nên khó khăn hơn.

Đáng chú ý, Apple cũng đang thử nghiệm bộ nhớ DRAM của CXMT cho các sản phẩm như iPhone hay MacBook, và đã có những cuộc đàm phán sơ bộ về việc cung cấp bộ nhớ cho các thiết bị bán tại Trung Quốc. Tuy nhiên, CXMT hiện đang gặp khó khăn trong việc giảm giá cho Apple do đã ký hợp đồng dài hạn với các nhà sản xuất Trung Quốc khác.

Với người tiêu dùng, chiếc điện thoại gập mới của Xiaomi có thể chỉ là một sản phẩm khác trên thị trường, nhưng với ngành công nghiệp bán dẫn, đây có thể là dấu hiệu cho một sự chuyển mình lớn hơn: các nhà sản xuất Trung Quốc không chỉ cố gắng bắt kịp mà còn trở thành nhà cung cấp cho các thiết bị điện tử tiêu dùng ngày càng tinh vi. Thách thức lớn nhất hiện nay là liệu CXMT có thể mở rộng quy mô sản xuất LPDDR6, duy trì chất lượng và thu hút thêm khách hàng hay không.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Digitaltrends
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