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Samsung cân nhắc dùng DRAM Trung Quốc cho điện thoại Galaxy

Thứ Tư, 07:00, 29/07/2026
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VOV.VN - Samsung chưa xác nhận thông tin, nhưng các nguồn tin cho biết hãng đang đánh giá khả năng dùng bộ nhớ DRAM Trung Quốc trên điện thoại Galaxy.

Báo cáo từ Sammyfans cho thấy Samsung đang xem xét khả năng mua bộ nhớ DRAM từ nhà sản xuất CXMT của Trung Quốc, một động thái có vẻ ngược đời nhưng lại phản ánh thực tế thị trường hiện nay. Theo các báo cáo gần đây, những chip nhớ này có thể được sử dụng trong các mẫu điện thoại Galaxy không thuộc phân khúc cao cấp, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc.

samsung can nhac dung dram trung quoc cho dien thoai galaxy hinh anh 1

Trong bối cảnh thị phần smartphone của Samsung tại Trung Quốc gần như không đáng kể, chỉ chiếm một phần nhỏ so với Apple và Huawei, công ty Hàn Quốc này đang tìm kiếm cơ hội để thâm nhập vào phân khúc tầm trung và giá rẻ. Sự sụt giảm trong lượng xuất xưởng smartphone do chi phí linh kiện tăng cao, đặc biệt là từ sự bùng nổ của trung tâm dữ liệu AI, đã tạo ra một khoảng trống mà Samsung có thể khai thác.

Mặc dù vậy, các chip DRAM của CXMT dường như không hề rẻ như nhiều người nghĩ. Thực tế, giá bộ nhớ DDR5 của công ty này còn cao hơn cả giá mà Samsung đang cung cấp. Bất kỳ thỏa thuận nào mà Samsung đạt được cũng sẽ liên quan đến số lượng tương đối nhỏ, dẫn đến việc họ phải trả nhiều hơn cho mỗi đơn vị sản phẩm.

Samsung không phải là khách hàng lớn của CXMT

Không chỉ Samsung, Apple cũng được cho là đang quan tâm đến CXMT không phải để tiết kiệm chi phí, mà chỉ đơn giản nhằm đảm bảo nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu về AI đang gia tăng.

Trong khi đó, công ty dẫn đầu thị trường Trung Quốc là Huawei có thể nhận được sự ưu đãi từ các nhà cung cấp trong nước hơn là Samsung. Mặc dù Samsung sở hữu nguồn tài chính dồi dào, nhưng sức mua của họ hiện không còn mạnh mẽ như trước, đặc biệt khi so với các khách hàng tập trung vào AI như Tencent, công ty đã ký kết thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD với CXMT trước đó.

Tóm lại, động thái của Samsung có thể không chỉ đơn thuần là một chiến lược mua sắm, mà còn phản ánh nỗ lực của họ trong việc định hình lại vị thế của công ty trên thị trường Trung Quốc đầy cạnh tranh.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Sammyfans
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