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Đà Nẵng phát động 3 mô hình thúc đẩy chuyển đổi số, lan tỏa việc tốt

Chủ Nhật, 14:39, 02/08/2026
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VOV.VN - Thành đoàn Đà Nẵng vừa phát động 3 mô hình trọng tâm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vục công, lan tỏa việc tốt, đồng hành thanh niên yếu thế.

3 mô hình được phát động gồm “Mang chính sách công đến từng hộ gia đình”, “Tuổi trẻ Đà Nẵng- Gieo điều tử tế” và “Người bạn đồng hành”.

Đây là các mô hình trọng tâm của Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng trong năm 2026 nhằm cụ thể hóa các chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong cải cách hành chính, an sinh xã hội và xây dựng cộng đồng văn minh.

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Phát động triển khai 3 mô hình

Trong đó, mô hình “Mang chính sách công đến từng hộ gia đình”  sẽ thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Mô hình “Tuổi trẻ Đà Nẵng - Gieo điều tử tế” được triển khai nhằm xây dựng và lan tỏa lối sống đẹp trong đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi thông qua những hành động thiết thực vì cộng đồng.

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Đội hình thanh niên tình nguyện dọn vệ sinh, xóa điểm đen môi trường

Mô hình “Người bạn đồng hành” tập trung chăm lo, hỗ trợ thanh niên khuyết tật thông qua các hoạt động khảo sát nhu cầu, thăm hỏi, trao sinh kế, kết nối việc làm, hỗ trợ học nghề và phân công đoàn viên đồng hành trong học tập, lao động, sinh hoạt.

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Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai "Nồi cháo yêu thương" tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng

Sau Lễ phát động, Thành đoàn Đà Nẵng đồng loạt triển khai các hoạt động hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến tại một số địa phương. Tổ chức “Nồi cháo tình thương”, tặng quà trẻ em hoàn cảnh khó khăn, ra quân xóa “điểm đen” môi trường và thăm hỏi, trao sinh kế thanh niên khuyết tật.

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Thành đoàn Đà Nẵng trao sinh kế cho thanh niên khuyết tật
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 Thành đoàn Đà Nẵng trao quà trẻ em hoàn cảnh khó khăn  
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 Trao sinh kế tặng thanh niên khuyết tật hoàn cảnh khó khăn

Ông Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết, thực hiện các nội dung của chiến dịch tình nguyện hè năm 2026, Ban Thường vụ Thành đoàn triển khai phát động 3 mô hình nhằm phát huy được vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Đà Nẵng. Trong đó, hỗ trợ cho người dân tiếp cận được tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, chú trọng vào thanh niên yếu thế, thanh niên khuyết tật.

"Mong muốn đoàn thanh niên ý thức được trong hành động của mình trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện, đặc biệt chăm sóc cảnh quan bảo vệ môi trường. Hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm định hướng cho thanh niên có những suy nghĩ đúng cách làm hay đến với người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, ông Duân nói.

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Khai trương điểm trưng bày “Sản phẩm tinh hoa Đà Nẵng”

VOV.VN - Hôm nay (28/7), Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị tổ chức khai trương 2 điểm trưng bày sản phẩm “Tinh hoa Đà Nẵng”, quảng bá thương hiệu sản phẩm đặc trưng của thành phố Đà Nẵng và thúc đẩy kết nối tiêu thụ bền vững.

Tuyết Lê/ VOV- Miền Trung
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