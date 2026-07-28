2 điểm trưng bày sản phẩm “Tinh hoa Đà Nẵng” tại Nhà ga hành khách quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng và tại Khu nghỉ dưỡng Koi Resort & Residence, số 11 Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn. Tại đây, trưng bày gần 100 sản phẩm tiêu biểu, gồm các sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, đặc sản địa phương, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm thiên nhiên, quà tặng lưu niệm... góp phần quảng bá thương hiệu sản phẩm Đà Nẵng và thúc đẩy kết nối tiêu thụ bền vững.

Khai trương điểm trưng bày “Sản phẩm tinh hoa Đà Nẵng”

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ khai trương

Tại đây, du khách còn tham gia các hoạt động trải nghiệm, giao lưu với các nghệ nhân, chủ cơ sở sản xuất để tìm hiểu về giá trị văn hóa và quy trình tạo nên từng sản phẩm. Chương trình này góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và mở rộng cơ hội tiêu thụ cho các sản phẩm địa phương, tạo động lực để doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất tiếp tục đầu tư phát triển thị trường theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Gian hàng trưng bày

Đại biểu tham quan gian hàng

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết:“Hai điểm trưng bày sản phẩm với chủ đề “Tinh hoa Đà Nẵng” để quảng bá hình ảnh về sản phẩm dịch vụ cũng như chất lượng đến với du khách. Những điểm trưng bày này là nơi được du khách trong và ngoài nước lưu thông nhiều, để từ đó sản phẩm của thành phố Đà Nẵng được đi xa hơn và tiếp cận gần hơn với du khách. Tại 2 điểm trưng bày gần 100 sản phẩm được lựa chọn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng hàng hóa tốt và đảm bảo an toàn các tiêu chuẩn kỹ thuật để khách hàng tự tin tiêu dùng”.