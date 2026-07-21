Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng vận động gần 667 tỷ đồng chăm lo người nghèo, yếu thế

5 năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã vận động gần 667 tỷ đồng giúp đỡ người nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương. Thành phố thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, phong trào lớn như: Tết Nhân ái, Tháng Nhân đạo, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, vận động hiến máu tình nguyện, đăng ký hiến tặng mô, tạng; các chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”.

Các hình thức trợ giúp thiết thực và sát với nhu cầu của đối tượng như trợ cấp thường xuyên hàng tháng; khám, chữa bệnh; xây nhà chữ thập đỏ; cấp học bổng; hỗ trợ sinh kế; hỗ trợ học nghề, tạo việc làm...

Ông Lê Tấn Minh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng

Thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp với chính quyền địa phương xây mới và sửa chữa hơn 1.000 nhà ở tặng gia đình hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Ông Lê Trí Thanh (bên trái), Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đề nghị Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong huy động, kết nối và điều phối các nguồn lực nhân đạo, tăng cường liên kết giữa các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện để hình thành mạng lưới nhân đạo thống nhất, tạo sức lan tỏa sâu rộng và phát huy hiệu quả tổng hợp của công tác nhân đạo trên địa bàn thành phố.

Ra mắt Ban Chấp hành mới

Đại hội đã bầu ông Lê Tấn Minh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2026–2031.