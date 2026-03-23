Đà Nẵng thúc đẩy blockchain, không chạy theo xu hướng

Trong giai đoạn hiện nay, chuyển đổi số đang bước sang yêu cầu cao hơn, không chỉ dừng ở số hóa quy trình hay mở rộng dịch vụ công trực tuyến, mà hướng tới xây dựng hạ tầng dữ liệu có độ tin cậy cao, bảo đảm khả năng xác thực, kiểm chứng, truy vết và đối soát trong hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công và phát triển kinh tế số.

Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Đề án “Thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối tại thành phố đến năm 2030”

Trong xu thế đó, công nghệ chuỗi khối là một trong những hướng công nghệ đang được nhiều quốc gia, tổ chức và địa phương quan tâm nghiên cứu, ứng dụng. Đối với thành phố Đà Nẵng, việc nghiên cứu, xây dựng Đề án thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối không nhằm chạy theo xu hướng công nghệ mà xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của thành phố trong giai đoạn phát triển mới: nâng cao chất lượng quản trị dữ liệu, tăng cường hiệu quả liên thông và kiểm chứng thông tin, hỗ trợ hình thành các nền tảng số mới, đồng thời chuẩn bị điều kiện hạ tầng và nguồn lực phù hợp với định hướng phát triển của thành phố đến năm 2030.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số tập trung thảo luận, góp ý về thực trạng, nhu cầu và định hướng triển khai công nghệ blockchain tại Đà Nẵng; đồng thời phân tích các mô hình ứng dụng, giải pháp hạ tầng, cơ chế phối hợp và lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố… Một số ý kiến cũng nhấn mạnh việc xây dựng Đề án cần bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời gắn với nhu cầu phát triển chính quyền số, kinh tế số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố…

Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng phát biểu

Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng cho biết, việc xây dựng Đề án không chạy theo xu hướng công nghệ mà xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn phát triển mới của thành phố, đặc biệt là nâng cao chất lượng quản trị dữ liệu, tăng cường khả năng xác thực, liên thông và kiểm chứng thông tin.

“Đây là diễn đàn để cơ quan quản lý nhà nước lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng và các cơ sở đào tạo; qua đó tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện Đề án theo hướng chặt chẽ hơn về căn cứ, rõ hơn về mục tiêu, cụ thể hơn về nội dung, khả thi hơn về lộ trình và hiệu quả hơn trong tổ chức thực hiện”, ông Phong nói.