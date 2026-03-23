中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng thúc đẩy blockchain, không chạy theo xu hướng

Thứ Hai, 18:43, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 23/3, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Đề án “Thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối tại thành phố đến năm 2030”, khẳng định quan điểm tiếp cận blockchain không theo trào lưu mà xuất phát từ thực tiễn quản trị dữ liệu và phát triển kinh tế số.

Trong giai đoạn hiện nay, chuyển đổi số đang bước sang yêu cầu cao hơn, không chỉ dừng ở số hóa quy trình hay mở rộng dịch vụ công trực tuyến, mà hướng tới xây dựng hạ tầng dữ liệu có độ tin cậy cao, bảo đảm khả năng xác thực, kiểm chứng, truy vết và đối soát trong hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công và phát triển kinh tế số.

Da nang thuc day blockchain, khong chay theo xu huong hinh anh 1
Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Đề án “Thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối tại thành phố đến năm 2030”

Trong xu thế đó, công nghệ chuỗi khối là một trong những hướng công nghệ đang được nhiều quốc gia, tổ chức và địa phương quan tâm nghiên cứu, ứng dụng. Đối với thành phố Đà Nẵng, việc nghiên cứu, xây dựng Đề án thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối không nhằm chạy theo xu hướng công nghệ mà xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của thành phố trong giai đoạn phát triển mới: nâng cao chất lượng quản trị dữ liệu, tăng cường hiệu quả liên thông và kiểm chứng thông tin, hỗ trợ hình thành các nền tảng số mới, đồng thời chuẩn bị điều kiện hạ tầng và nguồn lực phù hợp với định hướng phát triển của thành phố đến năm 2030.

Da nang thuc day blockchain, khong chay theo xu huong hinh anh 2
Đại biểu tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số tập trung thảo luận, góp ý về thực trạng, nhu cầu và định hướng triển khai công nghệ blockchain tại Đà Nẵng; đồng thời phân tích các mô hình ứng dụng, giải pháp hạ tầng, cơ chế phối hợp và lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố… Một số ý kiến cũng nhấn mạnh việc xây dựng Đề án cần bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời gắn với nhu cầu phát triển chính quyền số, kinh tế số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố…

Da nang thuc day blockchain, khong chay theo xu huong hinh anh 3
Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng phát biểu

Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng cho biết, việc xây dựng Đề án không chạy theo xu hướng công nghệ mà xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn phát triển mới của thành phố, đặc biệt là nâng cao chất lượng quản trị dữ liệu, tăng cường khả năng xác thực, liên thông và kiểm chứng thông tin. 

“Đây là diễn đàn để cơ quan quản lý nhà nước lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng và các cơ sở đào tạo; qua đó tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện Đề án theo hướng chặt chẽ hơn về căn cứ, rõ hơn về mục tiêu, cụ thể hơn về nội dung, khả thi hơn về lộ trình và hiệu quả hơn trong tổ chức thực hiện”, ông Phong nói.

từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn bền vững trong khu vực.JPG

Đà Nẵng định vị điểm đến của dòng vốn chất lượng cao

VOV.VN - Những tháng đầu năm 2026, thành phố Đà Nẵng có nhiều tín hiệu tốt trong thu hút đầu tư. Đà Nẵng định hướng lựa chọn các dự án chất lượng cao, thân thiện môi trường, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn bền vững trong khu vực.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tag: blockchain Đà Nẵng kinh tế số Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm