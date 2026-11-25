Khi nhắc đến các ứng dụng tiêu tốn nhiều RAM, Google Chrome thường đứng đầu danh sách. Nhằm cải thiện tình hình này, vào năm 2022, Google đã giới thiệu tính năng Memory Saver với trình kiểm tra RAM cho từng tab. Tuy nhiên, với sự phát triển của các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI), việc quản lý bộ nhớ trở nên phức tạp hơn. Trong khi Mozilla cho phép người dùng dễ dàng tắt các tính năng này trên Firefox, Chrome lại gặp phải vấn đề nghiêm trọng hơn.

Chrome có thể ngốn RAM trên máy tính ngay cả khi đã đóng trình duyệt

Gần đây, một người dùng đã phát hiện rằng mô hình AI Gemini trong Chrome có thể âm thầm tiêu tốn bộ nhớ ngay cả khi trình duyệt đã được đóng. Cụ thể, khi người dùng đóng Chrome bằng nút X, một số tiến trình vẫn tiếp tục hoạt động trong Task Manager của Windows, tiêu tốn từ 300 MB đến 700 MB bộ nhớ RAM, ngay cả khi tùy chọn “Continue running background apps when Google Chrome is closed” đã bị tắt.

Người dùng này đã thử nhiều biện pháp khắc phục, bao gồm vô hiệu hóa tiện ích mở rộng, gỡ bỏ ứng dụng web, xóa cookie và bộ nhớ cache, đặt lại cài đặt Chrome, và thậm chí tắt tăng tốc phần cứng. Mặc dù vậy, không có biện pháp nào mang lại hiệu quả. Cuối cùng, việc tạo một hồ sơ Chrome mới mà không đăng nhập đã giúp xác định nguyên nhân: một cài đặt ẩn của Gemini cho phép nó hoạt động ngay cả khi Chrome được thu nhỏ, dẫn đến việc duy trì một tiến trình nền.

Cách thoát hoàn toàn Chrome và giải phóng RAM

Để hoàn toàn thoát khỏi Chrome và giảm mức tiêu thụ bộ nhớ RAM, người dùng cần tắt cài đặt này. Để kiểm tra xem tính năng này có ảnh hưởng đến hệ thống hay không, hãy truy cập vào chrome://settings/ai/gemini trong Chrome, hoặc vào Settings > AI innovations > Gemini. Trong phần Preferences, tìm và tắt tùy chọn “Show Gemini in Chrome in system tray and turn on keyboard shortcut”.

Giao diện tùy chỉnh AI innovations của Gemini trong Chrome

Tài liệu hỗ trợ của Google cũng mô tả chức năng này, cho biết việc tham gia Gemini sẽ thêm nó vào khay hệ thống Windows. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ trang Neowin, mô tả này không còn dễ dàng tìm thấy trong các phiên bản mới nhất của tài liệu hỗ trợ, vì Google hiện đang sử dụng AI để tự động tạo ra các hướng dẫn, dẫn người dùng đến chatbot Gemini để được hỗ trợ.

Trước đây, tài liệu hỗ trợ đã hướng dẫn người dùng cách quản lý Gemini trong cài đặt Chrome, nhưng giờ đây, người dùng có thể phải trải qua nhiều bước phức tạp hơn để tìm kiếm sự hỗ trợ. Rõ ràng, Google cần cải thiện khả năng tiếp cận thông tin cho người dùng, đặc biệt là trong bối cảnh ngày càng nhiều người sử dụng trình duyệt này.