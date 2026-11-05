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Microsoft giúp laptop RAM 8 GB bắt đầu đáng mua trở lại

Thứ Năm, 07:00, 05/11/2026
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VOV.VN - Nhiều người được khuyến nghị không nên mua laptop Windows chỉ có 8 GB RAM, nhưng mọi thứ hiện đã thay đổi.

Microsoft gần đây đã công bố rằng Windows hiện đã hoạt động tốt hơn trên những thiết bị chỉ có 8 GB RAM. Theo thông tin từ hai chuyên gia về Windows, hệ điều hành này hiện đang hoạt động hoàn toàn tốt trên các máy tính chỉ có RAM 8 GB.

microsoft giup laptop ram 8 gb bat dau dang mua tro lai hinh anh 1
Windows không còn là nỗi ám ảnh trên các máy tính 8 GB RAM?

Mặc dù cả hai không khẳng định rằng 8 GB là đủ cho tất cả mọi người, nhưng họ đồng ý rằng hiện tại, nó đã đủ cho nhiều người dùng. Sau khi tự mình kiểm tra, một cây viết tại PCMag thừa nhận Windows 11 trên máy tính 8 GB RAM đã hoạt động mượt mà hơn so với vài tháng trước.

Klaus Diaconu, người đứng đầu nhóm Windows Fundamentals, cảnh báo rằng người dùng không nên quá tin vào biểu đồ RAM trong Task Manager, vì nó có thể làm cho tình trạng sử dụng bộ nhớ của Windows 11 trông tồi tệ hơn thực tế. Ông giải thích rằng Windows cố gắng tối ưu hóa việc sử dụng RAM và việc khởi động máy tính với 8 GB RAM và thấy 7,5 GB bộ nhớ được sử dụng không nhất thiết là một vấn đề. Ông nói: “Đó là hệ thống đang sử dụng tài nguyên có sẵn một cách hiệu quả”.

Các thử nghiệm cho thấy sự hiệu quả của Windows trong khai thác RAM

Trong thử nghiệm của PCMag với một máy tính 8 GB RAM, Windows thường chiếm hầu hết dung lượng RAM khả dụng khi khởi động, nhưng nhanh chóng giải phóng bộ nhớ khi khởi chạy ứng dụng. Tuy nhiên, khi mở nhiều ứng dụng hoặc tab trình duyệt, hiệu suất có thể giảm rõ rệt. Diaconu cho biết nhóm phát triển Windows đang xem xét thay đổi Task Manager để hiển thị rõ hơn khi nào Windows thực sự gặp “áp lực bộ nhớ”.

microsoft giup laptop ram 8 gb bat dau dang mua tro lai hinh anh 2
Windows tải dữ liệu bạn có thể cần vào RAM để tăng hiệu năng

Microsoft đã thực hiện nhiều cải tiến để tăng hiệu quả sử dụng bộ nhớ trong Windows 11, đặc biệt là trên các máy tính 8 GB RAM. Theo Pavan Davuluri, người đứng đầu bộ phận Windows tại Microsoft, hệ điều hành này phản hồi nhanh hơn tới 20% trên các máy tính 8 GB RAM và nhanh hơn tới 40% khi thực hiện đa nhiệm. Những cải tiến này bao gồm việc giảm thiểu rò rỉ bộ nhớ và tối ưu hóa các ứng dụng như Edge và Office để sử dụng ít bộ nhớ hơn.

Ngoài ra, Microsoft cũng đang làm việc với các nhà sản xuất máy tính để thiết lập “ngân sách” về lượng bộ nhớ mà các ứng dụng cài sẵn có thể sử dụng, nhằm giảm thiểu tác động của phần mềm không cần thiết đến hiệu suất hệ thống.

Mặc dù Windows 11 đã cải thiện hiệu suất trên máy tính 8 GB RAM, nhưng vẫn chưa hoàn hảo. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng người dùng có thể vẫn giữ quan điểm tiêu cực về các thiết bị 8 GB RAM từ trước đến nay. Qua thử nghiệm, có thể nhận thấy rằng khả năng đa nhiệm trên máy tính 8 GB RAM đã được cải thiện, nhưng vẫn không đủ cho những người dùng cần hiệu suất cao trong công việc chuyên nghiệp.

Nhìn chung, những nỗ lực của Microsoft trong việc cải thiện hiệu suất Windows 11 trên máy tính 8 GB RAM là đáng ghi nhận và mang lại lợi ích cho nhiều người dùng.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo PCMag
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