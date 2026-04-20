DCCI Summit 2026: Hạ tầng số bước vào giai đoạn tái cấu trúc trong kỷ nguyên AI

Thứ Hai, 21:28, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - DCCI Summit 2026 tại Hà Nội thu hút gần 2.000 đại biểu, cho thấy AI đang thúc đẩy sự dịch chuyển mạnh mẽ của hạ tầng số. Khi công nghệ này bước vào vận hành thực tế, Data Center và Cloud không còn là nền tảng hỗ trợ, mà trở thành yếu tố quyết định năng lực triển khai và cạnh tranh của doanh nghiệp.

Hội nghị thường niên về trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây (DCCI Summit 2026) được tổ chức tại Hà Nội, thu hút gần 2.000 đại biểu cùng hàng chục đối tác công nghệ trong và ngoài nước, phản ánh rõ nét một chuyển động quan trọng của thị trường: AI không còn được nhìn nhận như một công nghệ đơn lẻ, mà đang kéo theo sự tái cấu trúc toàn diện của hạ tầng số. Khi AI bước từ giai đoạn thử nghiệm sang vận hành thực tế, câu hỏi với doanh nghiệp không còn dừng ở việc có nên ứng dụng hay không, mà chuyển sang bài toán triển khai hiệu quả ở quy mô lớn, tạo ra giá trị cụ thể và bền vững.

dcci summit 2026 ha tang so buoc vao giai doan tai cau truc trong ky nguyen ai hinh anh 1
DCCI Summit 2026 thu hút gần 2.000 đại biểu cùng hàng chục đối tác công nghệ trong và ngoài nước.

Tại sự kiện, các chuyên gia cho rằng cách tiếp cận phù hợp trong giai đoạn 2026–2030 là nhìn AI trong một chuỗi hạ tầng liên thông, bao gồm dữ liệu, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây. Thực tế cho thấy, AI đang làm thay đổi sâu sắc vai trò của Data Center và Cloud. Nếu trước đây, trung tâm dữ liệu chủ yếu vận hành với mật độ 20–30kW mỗi rack, thì nay với các tải AI, con số này có thể tăng lên 100kW, thậm chí hơn 200kW.

Sự gia tăng đột biến này kéo theo yêu cầu cao hơn về cấp điện, làm mát, kết nối mạng và khả năng vận hành liên tục. Đồng thời, dù chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, các trung tâm dữ liệu phục vụ AI lại tiêu thụ lượng điện năng rất lớn, cho thấy áp lực ngày càng rõ về hiệu quả năng lượng và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, trung tâm dữ liệu không chỉ cần mở rộng quy mô mà còn phải được thiết kế lại theo hướng thông minh, tối ưu và tiết kiệm năng lượng. Đây không còn là lựa chọn mang tính hình ảnh, mà đã trở thành yếu tố gắn trực tiếp với hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh.

Cùng với Data Center, thị trường Cloud cũng đang thay đổi nhanh chóng. Nếu trước đây Cloud chủ yếu được xem là công cụ giúp doanh nghiệp linh hoạt mở rộng tài nguyên, thì nay vai trò này đã mở rộng đáng kể. Khi AI đi vào vận hành, doanh nghiệp phải đối mặt với các yêu cầu phức tạp hơn liên quan đến vị trí dữ liệu, khả năng kiểm soát hệ thống, bảo mật, tuân thủ và chi phí dài hạn.

Một xu hướng đáng chú ý được nêu tại hội nghị là việc nhiều doanh nghiệp đang cân nhắc chuyển một phần khối lượng công việc từ public cloud (đám mây công cộng) sang private cloud (đám mây nội bộ) hoặc các mô hình hybrid, sovereign cloud. Điều này cho thấy Cloud không còn chỉ là lựa chọn công nghệ, mà đã trở thành quyết định mang tính chiến lược, gắn liền với bài toán quản trị dữ liệu và chủ quyền số.

Đối với Việt Nam, các số liệu được chia sẻ cho thấy dù chưa thuộc nhóm dẫn đầu về năng lực tổng thể, thị trường lại có lợi thế đáng kể về mức độ tin tưởng và chấp nhận AI. Đây được xem là nền tảng thuận lợi để thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong thực tế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở nhận thức hay mức độ sẵn sàng, mà ở năng lực triển khai. Từ hạ tầng dữ liệu, mô hình vận hành đến tốc độ ra quyết định, tất cả đều đóng vai trò quyết định trong việc chuyển hóa tiềm năng AI thành giá trị cụ thể.

Trong bối cảnh AI ngày càng thâm nhập sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, khoảng cách giữa các doanh nghiệp không còn nằm ở việc tiếp cận công nghệ, mà ở mức độ sẵn sàng về hạ tầng, dữ liệu và năng lực thực thi. Những doanh nghiệp có nền tảng hạ tầng tốt, chiến lược dữ liệu rõ ràng và khả năng triển khai nhanh sẽ có lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh mới.

Với quy mô và nội dung thảo luận, DCCI Summit 2026 không chỉ phản ánh sức nóng của AI, mà còn cho thấy thị trường Data Center và Cloud đang bước vào giai đoạn tái định hình mạnh mẽ. Trong giai đoạn tới, bài toán cốt lõi sẽ không dừng ở việc theo đuổi công nghệ mới, mà là xây dựng một nền hạ tầng đủ vững, đủ linh hoạt để chuyển hóa AI thành giá trị thực tế, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp và nền kinh tế số.

Giang Bùi/VOV.VN
Tích hợp AI trong quản trị doanh nghiệp - Nâng cao hiệu suất và tối ưu hoạt động
Tích hợp AI trong quản trị doanh nghiệp - Nâng cao hiệu suất và tối ưu hoạt động

VOV.VN - Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ mở ra cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp, mà còn đặt ra những yêu cầu mới trong quản trị, đặc biệt là vấn đề kiểm soát và bảo mật dữ liệu. 

Tích hợp AI trong quản trị doanh nghiệp - Nâng cao hiệu suất và tối ưu hoạt động

Tích hợp AI trong quản trị doanh nghiệp - Nâng cao hiệu suất và tối ưu hoạt động

VOV.VN - Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ mở ra cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp, mà còn đặt ra những yêu cầu mới trong quản trị, đặc biệt là vấn đề kiểm soát và bảo mật dữ liệu. 

AI và đạo đức nghệ thuật số: Giới hạn ở cách con người kiến tạo sự thật

VOV.VN - Sự bùng nổ của AI đang đặt ra những câu hỏi mới về đạo đức số: Khi công nghệ có thể tái tạo hình ảnh, ký ức và cả “sự thật”, ranh giới giữa sáng tạo và thao túng trở nên mong manh. Lúc này, giới hạn không nằm ở kỹ thuật, mà ở cách con người lựa chọn diễn giải và chịu trách nhiệm.

AI và đạo đức nghệ thuật số: Giới hạn ở cách con người kiến tạo sự thật

AI và đạo đức nghệ thuật số: Giới hạn ở cách con người kiến tạo sự thật

VOV.VN - Sự bùng nổ của AI đang đặt ra những câu hỏi mới về đạo đức số: Khi công nghệ có thể tái tạo hình ảnh, ký ức và cả “sự thật”, ranh giới giữa sáng tạo và thao túng trở nên mong manh. Lúc này, giới hạn không nằm ở kỹ thuật, mà ở cách con người lựa chọn diễn giải và chịu trách nhiệm.

Trung Quốc dùng drone và AI để xử lý vi phạm xe máy, xe đạp điện

VOV.VN - Lực lượng công an tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sẽ ứng dụng máy bay không người lái (drone) và trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm giao thông đối với xe máy và xe đạp điện.

Trung Quốc dùng drone và AI để xử lý vi phạm xe máy, xe đạp điện

Trung Quốc dùng drone và AI để xử lý vi phạm xe máy, xe đạp điện

VOV.VN - Lực lượng công an tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sẽ ứng dụng máy bay không người lái (drone) và trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm giao thông đối với xe máy và xe đạp điện.

