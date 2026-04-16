Tích hợp AI trong quản trị doanh nghiệp - Nâng cao hiệu suất và tối ưu hoạt động

Khi AI được tích hợp vào toàn bộ quy trình vận hành, dữ liệu không chỉ được lưu trữ, mà còn phải được quản trị chặt chẽ, nhằm nâng cao hiệu suất và tối ưu hoạt động. Đây là nội dung được thảo luận tại sự kiện “Trí tuệ nhân tạo AI - Làm chủ dòng chảy sản xuất, tối ưu hiệu suất và lợi nhuận” vừa diễn ra chiều tối 16/4.

Theo nghiên cứu của MISA, trí tuệ nhân tạo (AI) đang hỗ trợ hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, như dịch vụ khách hàng (56%), an ninh mạng (51%), quản lý quan hệ khách hàng (42%) và sản xuất nội dung (40%). Đáng chú ý, các doanh nghiệp vận hành dựa trên dữ liệu có thể đưa ra quyết định nhanh hơn tới 5 lần và có khả năng thu hút khách hàng cao gấp 20–23 lần so với mô hình truyền thống. Tuy nhiên, để những lợi ích này thực sự phát huy hiệu quả, doanh nghiệp cần xây dựng một nền tảng quản trị vững chắc, với quy trình và tiêu chuẩn vận hành đóng vai trò then chốt như nhận định của ông Phan Đức Tuệ - Tổng Giám đốc Học viện Quản trị sản xuất, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Học viện CEO Việt Nam Global.

Ông Phan Đức Tuệ cho biết: “Để làm chủ một nhà máy, luôn cần hai điều kiện cơ bản: Thứ nhất, phải có quy trình sản xuất rõ ràng; thứ hai, phải có tiêu chuẩn vận hành. Trong quản trị sản xuất, tiêu chuẩn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Nếu không có tiêu chuẩn thì không thể điều hành, vận hành và cũng không thể đánh giá. Khi thiếu tiêu chuẩn, doanh nghiệp không có công cụ đo lường, cũng như không có phương pháp để thực hiện giám sát”.

Nhiều nghiên cứu của McKinsey cho thấy, AI có thể giúp tăng khoảng 25% năng suất, giảm 40% chi phí bảo trì và cắt giảm tới 50% lỗi sản xuất. Không chỉ trong sản xuất, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị doanh nghiệp còn giúp tự động hóa nhiều tác vụ, tiết kiệm từ 30%-50% thời gian xử lý công việc. Đặc biệt, với sự phát triển của các giải pháp công nghệ được chuẩn hóa theo từng ngành nghề, việc triển khai hệ thống quản trị bằng AI đang giúp rút ngắn thời gian triển khai hệ thống và cắt giảm chi phí vận hành.

Ông Huỳnh Văn Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh giải pháp Doanh nghiệp Vừa, Tập đoàn MISA - nhấn mạnh: “Hệ thống quản trị sản xuất được xem là một trong những lĩnh vực khó triển khai nhất trong doanh nghiệp; thông thường, việc đầu tư xây dựng hệ thống này có thể mất từ 1-2 năm. Tuy nhiên, hiện nay MISA đang tập trung chuẩn hóa theo từng ngành nghề. Dù là phần mềm đóng gói đã được xây dựng sẵn, nhưng được thiết kế chuyên biệt cho từng lĩnh vực như máy móc, thiết bị, cơ khí hoặc sản xuất thực phẩm. Nhờ đó, khi triển khai, doanh nghiệp không cần tốn quá nhiều thời gian và công sức. Chỉ trong khoảng 30 ngày, hệ thống có thể đi vào vận hành, thay vì phải mất 1-2 năm như trước đây”.

Khi ứng dụng AI trong quản trị còn đòi hỏi các doanh nghiệp phải rà soát quy trình vận hành dựa trên dữ liệu, đề phòng xảy ra sự cố. Mỗi sự cố không chỉ là rủi ro, mà cần được coi là cơ hội để doanh nghiệp rà soát và hoàn thiện hệ thống quản trị.

Bà Lê Thị Thu Hằng - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Hoàng Lê chia sẻ: “Doanh nghiệp cần theo dõi, đánh giá đầy đủ các sự cố phát sinh, bởi đây không phải là cơ sở để quy trách nhiệm cho cá nhân hay bộ phận, mà là căn cứ để nhận diện những điểm còn hạn chế trong hệ thống quản trị, từ đó điều chỉnh, hoàn thiện. Qua đó, hệ thống thông tin giữa các phòng, ban được kết nối đồng bộ, vận hành hiệu quả hơn. Khi kết hợp hài hòa giữa yếu tố con người và hệ thống, các mục tiêu như cung cấp số liệu kịp thời, báo cáo lãi, lỗ chính xác hoàn toàn có thể đạt được”.

Trong quá trình chuyển đổi số, dữ liệu không chỉ là tài sản mà còn là nền tảng quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Vì vậy, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị doanh nghiệp cần đi đôi với chiến lược đảm bảo an toàn và kiểm soát dữ liệu chặt chẽ.