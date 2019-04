Điểm những smartphone giá rẻ, cấu hình tốt hiện nay

Giá thành smartphone ngày càng tăng nhanh kèm với mẫu mã đa dạng và tính năng mới liên tục. Tuy nhiên không phải ai cũng sẵn sàng bỏ một số tiền lớn để sở hữu chúng. Đây là những mẫu smartphone có giá tốt với nhiều tính năng và cấu hình không thua kém gì nhiều smartphone cao cấp. Pocophone F1, chỉ với mức giá khoảng 8 triệu đồng (350 USD), người dùng có thể trải nghiệm chip Snapdragon 845 cao cấp, màn hình IPS LCD 6,18 inch Full HD+, camera kép 12 MP + 5 MP cùng camera trước 20 MP, dung lượng pin lên đến 4.000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0. Nokia 7.1 được nhiều người yêu thích bởi kích thước nhỏ gọn và thiết kế tinh tế với hai mặt kính được bao bọc bằng khung nhôm nguyên khối, mang lại cảm giác chắc chắn và mạnh mẽ. Redmi Note 7 gây bất ngờ với thiết kế thời trang, mặt lưng màu gradient, màn hình giọt nước 6,3 inch LCD Full HD, sử dụng chip Snapdragon 660 và pin 4.000 mAh, với mức giá khoảng 5 triệu đồng (dưới 250 USD). Moto G6 có thiết kế đẹp, thân máy mỏng, màn hình lớn, mặt sau bằng kính Gorilla bền và bóng bẩy. Các cạnh sau máy được uốn cong và làm gọn lại, vừa tay hơn so với phiên bản cũ. Mức giá khoảng 6 triệu đồng. Nokia 6.1 có thiết kế nhôm nguyên khối vuông vức cho cảm giác chắc chắn đặc trưng của Nokia. Cấu hình và hiệu năng máy dừng lại ở mức khá với chip Snapdragon 630, RAM 3 GB, bộ nhớ trong 32 GB có thể mở rộng và chạy hệ điều hành Android One 8.1 sạch. Huawei Mate SE có màn hình 6 inch Full HD+, màu sắc rực rỡ, hài hòa. Hiệu năng thiết bị mượt mà với chip Kirin 659, pin 3.340 mAh đủ dùng trong một ngày. Điểm yếu của sản phẩm là camera, cho chất lượng hình ảnh không tốt trong điều kiện thiếu sáng. Xiaomi Mi A2 được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 660 cho hiệu năng ấn tượng, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 64 GB với hệ điều hành Android One được cập nhật thường xuyên./.

