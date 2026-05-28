Đột phá công nghệ pin giúp xe điện tương lai có thể rẻ hơn đáng kể

Thứ Năm, 11:03, 28/05/2026
VOV.VN - Công nghệ pin thể rắn đang tiến gần thương mại hóa trên xe điện nhờ những đột phá mới liên quan đến hiệu suất, độ bền và khả năng chịu nhiệt.

Bước đột phá trong lĩnh vực xe điện bắt nguồn từ việc sử dụng một chất phụ gia giá rẻ cho công nghệ pin natri thể rắn, được thực hiện bởi nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Theo công bố, đột phá mới giúp cải thiện khả năng di chuyển của ion và ngăn chặn sự hình thành các kim loại nguy hiểm bên trong pin.

Pin thể rắn được xem là tương lai của ngành xe điện

Thách thức lớn nhất mà pin ion natri phải đối mặt là vấn đề an toàn. Mặc dù natri có giá thành rẻ hơn và dồi dào hơn lithium, hầu hết các pin natri hiện nay vẫn sử dụng chất điện phân lỏng dễ cháy, có nguy cơ rò rỉ hoặc bắt lửa. Trong khi đó, chất điện phân polymer rắn được coi là lựa chọn an toàn hơn, nhưng thường gặp phải vấn đề về độ dẫn điện kém và sự tiếp xúc không ổn định với điện cực kim loại natri. Theo thời gian, các nhánh tinh thể (dendrite) có thể phát triển bên trong pin, dẫn đến hiện tượng đoản mạch.

Nhóm nghiên cứu NUS đã giải quyết cả hai vấn đề này bằng cách sử dụng cacbon nitrit graphit (GCN), một vật liệu được tạo ra từ việc nung urê ở nhiệt độ 550°C. Chất phụ gia này được trộn vào màng điện phân polymer làm từ polyetylen oxit và muối natri. Theo các nhà nghiên cứu, các tấm GCN siêu mỏng đã giúp sắp xếp lại cấu trúc polymer, từ đó cải thiện khả năng di chuyển của ion natri và tăng cường độ bền cơ học của pin.

Pin xe điện sẽ rẻ hơn và an toàn hơn

Chất phụ gia này không chỉ hiệu quả mà còn có chi phí thấp. Dung dịch điện phân được cải tiến đã làm tăng độ dẫn điện ion lên hơn gấp đôi ở nhiệt độ 55°C, đồng thời cải thiện hệ số chuyển dịch ion natri từ 0,19 lên 0,51. Các vị trí giàu nitơ trên bề mặt GCN giúp tách các ion natri khỏi các cặp muối của chúng, làm tăng số lượng ion mang điện tích có sẵn trong quá trình hoạt động.

Chỉ một chất phụ gia giá rẻ cũng giúp giải quyết hạn chế của pin thể nắn natri hiện nay

Phó Giáo sư Palani Balaya từ NUS cho biết: “Điều làm nên sức mạnh của phương pháp chúng tôi chính là sự đơn giản. GCN có thể được tạo ra từ một trong những tiền chất hóa học phổ biến nhất trên thế giới và được tích hợp vào hệ thống polymer vốn đã có khả năng sản xuất quy mô lớn”.

Chất phụ gia này cũng giúp giải quyết vấn đề lớn khác trong pin natri-kim loại: sự hình thành các nhánh tinh thể. Việc sạc và xả lặp đi lặp lại có thể gây ra hiện tượng tích tụ natri không đều trên bề mặt điện cực, dẫn đến sự phát triển của các nhánh tinh thể xuyên qua chất điện phân và phá hủy pin. Theo các nhà nghiên cứu, polymer được tăng cường bằng GCN trở nên bền hơn gấp ba lần so với phiên bản không được biến đổi, cho phép nó chống lại sự xâm nhập của các nhánh tinh thể.

 

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Interesting Engineering
Tag: xe điện công nghệ pin pin thể rắn dendrite pin giá rẻ
Bí quyết tiết kiệm chi phí khi sạc xe điện
Bí quyết tiết kiệm chi phí khi sạc xe điện

VOV.VN - Nhiều chủ xe điện chưa tận dụng các tính năng như sạc thông minh hoặc sạc giờ thấp điểm, dẫn đến chi phí cao hơn mức có thể tiết kiệm. Đồng thời, mức độ hài lòng của người dùng phụ thuộc lớn vào khu vực, loại bộ sạc và thương hiệu thiết bị.

Đột phá pin xe điện có thể sạc 6 phút đạt 85% mà vẫn bền pin
Đột phá pin xe điện có thể sạc 6 phút đạt 85% mà vẫn bền pin

VOV.VN - Làm thế nào để sạc nhanh cho xe điện mà không ảnh hưởng đến chất lượng pin được xem là một thách thức lớn trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ pin.

