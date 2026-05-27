Đột phá pin xe điện có thể sạc 6 phút đạt 85% mà vẫn bền pin

Thứ Tư, 07:00, 27/05/2026
VOV.VN - Làm thế nào để sạc nhanh cho xe điện mà không ảnh hưởng đến chất lượng pin được xem là một thách thức lớn trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ pin.

Giờ đây, một giải pháp sạc pin xe điện đầy hứa hẹn vừa được đưa ra bởi nhóm nghiên cứu tại Đại học Adelaide (Australia). Dưới sự dẫn dắt của Giáo sư Shi-Zhang Qiao, nhóm nghiên cứu đã công bố một giải pháp hứa hẹn cho vấn đề này.

Đây được xem là bước quan trọng trong việc triển khai công nghệ sạc nhanh cho xe điện

Theo nhóm nghiên cứu, chỉ cần 6 phút, viên pin mới có thể đạt tới 85% dung lượng sạc, với mật độ năng lượng lên tới 240,4 watt-giờ trên mỗi kilogram. Họ đã hợp tác với các nhà nghiên cứu từ Imperial College London (Anh) để đạt được kết quả này.

Giáo sư Qiao cho biết, công nghệ sạc nhanh thường gặp khó khăn do các loại pin dung lượng cao hiện tại, như anode silicon và anode lithium, thường bị giảm dung lượng nhanh chóng khi sạc nhanh. Nhiệt sinh ra trong quá trình sạc cũng làm tăng tốc độ suy giảm và gây ra các rủi ro về an toàn. Ông cho biết: “Đến nay, việc đạt được mức sạc trên 90% trong vòng 10 phút mà không làm giảm mật độ năng lượng và tuổi thọ chu kỳ sạc vẫn là một thách thức lớn”.

Bài toán sạc nhanh xe điện đã được giải quyết

Các phương pháp tiêu chuẩn thường liên quan đến việc điều chỉnh chất điện phân, nhưng điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng dẫn điện của ion. Thay vào đó, nhóm nghiên cứu của Qiao đã phát triển một phương pháp mới, chỉ tập trung vào bề mặt điện cực. Họ sử dụng các vị trí khuyết lưu huỳnh làm chất xúc tác để thu hút các anion đến giao diện pin trong quá trình sạc, từ đó hình thành một lớp bảo vệ dày đặc, giàu lithi florua, giúp tăng cường khả năng sạc nhanh mà không làm giảm độ dẫn ion.

Kết quả cho thấy, anode silicon đạt hiệu suất Coulomb trung bình khoảng 99,94%, và sau 10 phút sạc, các tế bào pin đạt hiệu suất 91,4%. Đặc biệt, sau 500 chu kỳ sạc liên tiếp, mỗi chu kỳ kéo dài 6 phút, các cell pin vẫn giữ được khoảng 76% dung lượng ban đầu. Trong một thông cáo báo chí, Giáo sư Qiao cho biết: “Pin thử nghiệm của chúng tôi thể hiện hiệu suất tuyệt vời, với khả năng giữ dung lượng khoảng 76% sau 500 chu kỳ sạc/xả”.

Nhóm nghiên cứu hiện đang lên kế hoạch mở rộng quy mô công nghệ và thử nghiệm trong điều kiện thực tế. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nature Energy mở ra hy vọng cho việc phát triển các phương tiện điện có khả năng sạc trong vài phút mà không làm giảm tuổi thọ pin hoặc mật độ năng lượng.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Interesting Engineering
Tag: xe điện pin sạc nhanh công nghệ pin nghiên cứu
