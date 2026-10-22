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Đừng đặt điện thoại tùy tiện vào khay soi chiếu an ninh sân bay

Thứ Năm, 07:00, 22/10/2026
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VOV.VN - Khu vực kiểm tra an ninh đông đúc tiềm ẩn nguy cơ mất đồ, đặc biệt khi hành khách để điện thoại riêng trong khay soi chiếu.

Trước khi lên máy bay, hành khách sẽ phải trải qua quy trình kiểm tra an ninh của bộ phận an ninh sân bay, và cảm giác của nhiều người có thể không dễ chịu. Đặc biệt, nhiều hành khách có thể phát hiện hành lý bị hư hại hoặc đồ đạc bị mất trong quá trình kiểm tra.

Dung dat dien thoai tuy tien vao khay soi chieu an ninh san bay hinh anh 1
Nhiều cửa kiểm tra an ninh thực tế không bắt buộc người dùng bỏ điện thoại vào khay khi qua máy soi an ninh

Với hàng nghìn người qua lại mỗi ngày, nguy cơ thất lạc đồ đạc khi qua cửa an ninh sân bay là rất cao, và một trong những nguyên nhân có thể do hành khách vô tình để quên một món đồ trong khay soi chiếu an ninh. Nếu gặp phải tình huống này, hãy quay lại khu vực quét và liên hệ với giám sát viên để tìm lại đồ. Tuy nhiên, nếu món đồ không còn ở đó, việc tìm kiếm sẽ là một trải nghiệm tương đối khó chịu.

Ngoài ra, đồ đạc của hành khách cũng có thể bị đánh cắp. Các thiết bị điện tử, đặc biệt là điện thoại, thường là mục tiêu của kẻ gian tại các điểm kiểm soát an ninh. Khi để đồ không được trông coi quá lâu, nguy cơ mất mát càng cao, đặc biệt với những vật dụng nhỏ gọn và có giá trị như tai nghe, đồng hồ thông minh hay máy ảnh.

Cách bảo vệ điện thoại khi qua máy soi chiếu an ninh

Để bảo vệ điện thoại (cũng như các thiết bị điện tử khác), hành khách nên thực hiện một số biện pháp an ninh. Mặc dù không thể tránh khỏi việc kiểm tra an ninh đối với thiết bị điện tử, hành khách có thể giảm thiểu nguy cơ mất mát bằng một số cách sau:

  • Giữ đồ trong hành lý: Tránh lấy đồ ra khỏi túi khi không cần thiết. Hãy giữ các thiết bị điện tử đắt tiền trong hành lý xách tay có khóa kéo để tạo thêm rào cản cho việc tiếp cận.
  • Theo dõi đồ đạc: Hãy chờ đến khi khay hành lý được đưa vào máy quét trước khi di chuyển tiếp. Giữ các khay gần nhau để không bỏ sót món đồ nào.
  • Đầu tư vào túi đựng an toàn: Sử dụng ba lô hoặc túi đựng đồ công nghệ tiện dụng để bảo vệ thiết bị trong quá trình kiểm tra.
  • Chụp ảnh thiết bị: Nếu thường xuyên mang theo nhiều thiết bị điện tử, hãy chụp ảnh chúng lại. Điều này sẽ giúp hành khách có bằng chứng nếu đồ không được đưa ra khỏi khu vực quét.

Trong tương lai, nhiều cơ quan an ninh sân bay sẽ nâng cấp quy trình kiểm tra an ninh bằng những công nghệ tiên tiến hơn như chụp cắt lớp vi tính (CT) và công nghệ hình ảnh tiên tiến (AIT). Đây là những công nghệ có thể loại bỏ nhu cầu lấy thiết bị điện tử ra khỏi túi xách, nhưng việc triển khai tại các sân bay trên thế giới có thể mất nhiều năm. Ví dụ, tại quốc gia công nghệ tiên tiến như Mỹ, có thể phải đến năm 2040 mới hoàn tất việc triển khai các thiết bị CT.

Chính vì vậy, hãy luôn cẩn trọng và thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết để đảm bảo thiết bị công nghệ cá nhân an toàn trong quá trình kiểm tra an ninh tại sân bay.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo SlashGear
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