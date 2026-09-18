Galaxy Z Fold8 bán chạy hơn sau khi iPhone Duo ra mắt?

Galaxy Z Fold8 tiếp tục duy trì doanh số tích cực tại Hàn Quốc. Đặc biệt, doanh số sản phẩm trong tuần iPhone Duo ra mắt (ngày 10/9) đã tăng khoảng 10% so với tuần trước đó. Đây được xem là mức tăng trưởng đáng chú ý, bởi nhiều ý kiến trước đây cho biết sự tham gia của Apple có thể khiến doanh số các mẫu điện thoại gập hiện có chịu áp lực.

Nhiều người chọn Galaxy Z Fold8 vì không muốn chờ đợi iPhone Duo quá lâu

Cần lưu ý rằng, mức tăng 10% nói trên được ghi nhận tại Hàn Quốc, vốn là quê nhà của Samsung và là thị trường mà công ty có vị thế tương đối mạnh. Tình trạng doanh số Galaxy Z Fold8 ở các thị trường khác chưa được nêu rõ.

Yếu tố khác giúp Galaxy Z Fold8 hút khách

Ngoài yếu tố thị trường “quê nhà”, chênh lệch giá cũng được xem là một yếu tố có thể ảnh hưởng đến quyết định mua hàng tại thị trường này. Galaxy Z Fold8 có giá khởi điểm khoảng 2,28 triệu won (42,8 triệu đồng), trong khi iPhone Duo được cho là có giá từ 3,29 triệu won (61,8 triệu đồng). Khoảng cách tương đương 19 triệu đồng khiến hai thiết bị không hoàn toàn nằm trong cùng một mức giá đối với người dùng Hàn Quốc.

Tại Mỹ, khoảng cách giá giữa hai sản phẩm nhỏ hơn. Galaxy Z Fold8 có giá khởi điểm 1.899,99 USD, còn iPhone Duo từ 1.999 USD. Đáng chú ý, thị trường Việt Nam lại chứng kiến mức chênh lệch lớn hơn giữa hai sản phẩm, nơi Galaxy Z Fold8 được hưởng nhiều ưu đãi với giá giảm chỉ còn 39 triệu đồng, trong khi iPhone Duo có giá 65 triệu đồng khi lên kệ.

iPhone Duo rõ ràng vẫn sẽ trở thành một sản phẩm ăn khách... trong tương lai

Một yếu tố khác được nhắc đến là thời điểm mở bán. Người dùng quan tâm đến điện thoại gập có thể đã chờ cả hai sản phẩm được giới thiệu trước khi quyết định mua. Do iPhone Duo chưa chính thức lên kệ, một bộ phận khách hàng có thể lựa chọn Galaxy Z Fold8 thay vì tiếp tục chờ đợi.

Samsung hiện cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho Galaxy Z Fold8, qua đó có thể tác động đến sức mua trong thời gian tới. Nếu các chương trình này tiếp tục được duy trì, doanh số sản phẩm vẫn có thể cao tại một số thị trường.

Cuối cùng, số liệu tăng trưởng tại Hàn Quốc mới phản ánh một thị trường cụ thể và chưa đủ để xác định tác động của iPhone Duo đối với Galaxy Z Fold8 trên toàn cầu. Thị trường điện thoại gập trong năm 2026 vẫn có khả năng chứng kiến sự cạnh tranh giữa nhiều sản phẩm. Quan trọng hơn, sự tham gia của Apple có thể khiến phân khúc điện thoại gập được chú ý nhiều hơn, đồng thời tạo thêm cạnh tranh giữa các nhà sản xuất trong những năm tới.