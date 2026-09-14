English
/ CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

iPhone Duo lộ điểm yếu quan trọng dù giá đến 104 triệu đồng

Thứ Hai, 11:21, 14/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Apple trang bị cho iPhone Duo hai camera 48 MP, nhưng thiếu ống kính tele là một điều mà người dùng nên cân nhắc.

Nếu đang tìm kiếm một chiếc smartphone chụp ảnh sắc nét và có khả năng phóng to, iPhone Duo mới với giá từ 60,5 đến 104 triệu đồng, có thể không phải là lựa chọn lý tưởng. Lý do vì chiếc điện thoại này chỉ được trang bị hai camera sau: một camera chính và một camera siêu rộng, nhưng lại thiếu camera tele chuyên dụng. Đây là điều có thể khiến những người yêu thích chụp ảnh tại các buổi hòa nhạc, nhiếp ảnh gia thiên nhiên, hoặc những ai đã quen với khả năng zoom mạnh mẽ của dòng iPhone Pro cảm thấy không hài lòng.

iphone duo lo diem yeu quan trong du gia den 104 trieu dong hinh anh 1
Việc thiếu camera tele khiến iPhone Duo trở nên "kém hấp dẫn" hơn một chút

Camera chính của iPhone Duo có độ phân giải 48 MP, kết hợp với camera siêu rộng cũng 48 MP. Apple sử dụng thuật ngữ "Fusion" để chỉ việc áp dụng phần mềm tiên tiến nhằm mang đến nhiều tùy chọn chụp ảnh từ mỗi ống kính.

Tuy nhiên, khả năng zoom của iPhone Duo không thể so sánh với các mẫu iPhone có ống kính tele chuyên dụng. Mặc dù camera chính có khả năng zoom kỹ thuật số với chất lượng zoom quang 2x, chất lượng hình ảnh sẽ giảm khi người dùng phóng to quá mức.

iPhone Duo vẫn sở hữu nhiều tính năng thú vị

Bên cạnh đó, iPhone Duo sở hữu một số tính năng chụp ảnh độc đáo mà các dòng iPhone khác không có. Thiết kế gập cho phép người dùng dựng máy lên mà không cần chân máy, thuận tiện cho việc chụp ảnh rảnh tay hoặc quay video 4K Dolby Vision.

Màn hình ngoài có thể được sử dụng như màn hình xem trước khi chụp ảnh selfie, và tính năng Duo Preview cho phép đối tượng xem khung hình của họ khi phía đối diện cầm máy. Camera chính cũng có khả năng quay video 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây, trong khi camera siêu rộng có thể được sử dụng làm camera macro.

Tuy nhiên, việc thiếu ống kính tele và khẩu độ thay đổi có thể ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của nhiều người. Đối với một số người, việc sở hữu một chiếc iPhone có thể mở rộng thành một thiết bị nhỏ gọn như máy tính bảng sẽ bù đắp cho những thiếu sót này. Nhưng nếu chụp ảnh hoặc quay video tầm xa là ưu tiên hàng đầu, phiên bản iPhone 18 Pro vẫn là lựa chọn vượt trội hơn so với phiên bản Duo.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Digitaltrends
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Apple sẵn sàng tạo sự bất ngờ với "iPhone Duo"
Apple sẵn sàng tạo sự bất ngờ với "iPhone Duo"

VOV.VN - iPhone Duo có thể trở thành mẫu iPhone đắt nhất Apple từng bán, với giá khởi điểm 2.000 USD cho phiên bản 256 GB.

Apple sẵn sàng tạo sự bất ngờ với "iPhone Duo"

Apple sẵn sàng tạo sự bất ngờ với "iPhone Duo"

VOV.VN - iPhone Duo có thể trở thành mẫu iPhone đắt nhất Apple từng bán, với giá khởi điểm 2.000 USD cho phiên bản 256 GB.

iPhone 18 Pro gây chú ý với chip 2 nm và camera mới
iPhone 18 Pro gây chú ý với chip 2 nm và camera mới

VOV.VN - Apple giữ thiết kế quen thuộc trên iPhone 18 Pro nhưng bổ sung chip 2 nm, camera khẩu độ thay đổi và pin lớn hơn.

iPhone 18 Pro gây chú ý với chip 2 nm và camera mới

iPhone 18 Pro gây chú ý với chip 2 nm và camera mới

VOV.VN - Apple giữ thiết kế quen thuộc trên iPhone 18 Pro nhưng bổ sung chip 2 nm, camera khẩu độ thay đổi và pin lớn hơn.

iPhone 18 Pro lộ thêm thông tin màu mới bắt mắt, camera nâng cấp nhưng khó giữ giá
iPhone 18 Pro lộ thêm thông tin màu mới bắt mắt, camera nâng cấp nhưng khó giữ giá

VOV.VN - Rò rỉ cho thấy iPhone 18 Pro sẽ có màu Dark Cherry mới, trong khi nâng cấp camera có thể khiến giá bán tăng, không chỉ riêng vấn đề bộ nhớ RAM.

iPhone 18 Pro lộ thêm thông tin màu mới bắt mắt, camera nâng cấp nhưng khó giữ giá

iPhone 18 Pro lộ thêm thông tin màu mới bắt mắt, camera nâng cấp nhưng khó giữ giá

VOV.VN - Rò rỉ cho thấy iPhone 18 Pro sẽ có màu Dark Cherry mới, trong khi nâng cấp camera có thể khiến giá bán tăng, không chỉ riêng vấn đề bộ nhớ RAM.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm