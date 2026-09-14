iPhone Duo lộ điểm yếu quan trọng dù giá đến 104 triệu đồng

Nếu đang tìm kiếm một chiếc smartphone chụp ảnh sắc nét và có khả năng phóng to, iPhone Duo mới với giá từ 60,5 đến 104 triệu đồng, có thể không phải là lựa chọn lý tưởng. Lý do vì chiếc điện thoại này chỉ được trang bị hai camera sau: một camera chính và một camera siêu rộng, nhưng lại thiếu camera tele chuyên dụng. Đây là điều có thể khiến những người yêu thích chụp ảnh tại các buổi hòa nhạc, nhiếp ảnh gia thiên nhiên, hoặc những ai đã quen với khả năng zoom mạnh mẽ của dòng iPhone Pro cảm thấy không hài lòng.

Việc thiếu camera tele khiến iPhone Duo trở nên "kém hấp dẫn" hơn một chút

Camera chính của iPhone Duo có độ phân giải 48 MP, kết hợp với camera siêu rộng cũng 48 MP. Apple sử dụng thuật ngữ "Fusion" để chỉ việc áp dụng phần mềm tiên tiến nhằm mang đến nhiều tùy chọn chụp ảnh từ mỗi ống kính.

Tuy nhiên, khả năng zoom của iPhone Duo không thể so sánh với các mẫu iPhone có ống kính tele chuyên dụng. Mặc dù camera chính có khả năng zoom kỹ thuật số với chất lượng zoom quang 2x, chất lượng hình ảnh sẽ giảm khi người dùng phóng to quá mức.

iPhone Duo vẫn sở hữu nhiều tính năng thú vị

Bên cạnh đó, iPhone Duo sở hữu một số tính năng chụp ảnh độc đáo mà các dòng iPhone khác không có. Thiết kế gập cho phép người dùng dựng máy lên mà không cần chân máy, thuận tiện cho việc chụp ảnh rảnh tay hoặc quay video 4K Dolby Vision.

Màn hình ngoài có thể được sử dụng như màn hình xem trước khi chụp ảnh selfie, và tính năng Duo Preview cho phép đối tượng xem khung hình của họ khi phía đối diện cầm máy. Camera chính cũng có khả năng quay video 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây, trong khi camera siêu rộng có thể được sử dụng làm camera macro.

Tuy nhiên, việc thiếu ống kính tele và khẩu độ thay đổi có thể ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của nhiều người. Đối với một số người, việc sở hữu một chiếc iPhone có thể mở rộng thành một thiết bị nhỏ gọn như máy tính bảng sẽ bù đắp cho những thiếu sót này. Nhưng nếu chụp ảnh hoặc quay video tầm xa là ưu tiên hàng đầu, phiên bản iPhone 18 Pro vẫn là lựa chọn vượt trội hơn so với phiên bản Duo.