Gemini chuẩn bị thay đổi lớn về quyền truy cập

Theo tài liệu hỗ trợ Gemini được cập nhật trong tuần này, người dùng ứng dụng Gemini không có đăng ký Google AI sẽ chỉ được sử dụng mô hình (3.5) Flash-Lite. Cụ thể, từ ngày 9/10, những người dùng không trả phí sẽ không còn quyền truy cập vào các mô hình (3.6) Flash và (3.1) Pro.

Đối với người dùng đăng ký AI Plus, họ sẽ chỉ có thể sử dụng mô hình Flash-Lite và Flash, trong khi phiên bản Pro sẽ không còn khả dụng. Những người dùng trả phí 4,99 USD/tháng sẽ nhận được email thông báo về thời điểm các thay đổi này có hiệu lực.

Khách hàng đăng ký gói 19,99 USD/tháng sẽ được truy cập vào tùy chọn Deep Think, cho phép “suy luận song song tối đa”, hiện chỉ có trên các gói 99,99 USD và 199,99 USD/tháng.

Cụ thể, mô hình Gemini của Google sẽ có các tùy chọn như sau:

Phiên bản Gemini Gói Google AI Flash-Lite Flash Pro Không đăng ký Có Không Không AI Plus Có Có Không AI Pro Có Có Có AI Ultra Có Có Có

Mô hình Gemini tốt nhất vẫn chưa được Google tung cho đông đảo người dùng

Vào tháng 10, ứng dụng Gemini cũng dự kiến sẽ bổ sung thêm các mức độ nỗ lực “thấp”, “trung bình” và “cao” cho mỗi mô hình có sẵn. Điều này sẽ giúp tăng khả năng hoàn thành nhiệm vụ và cung cấp câu trả lời đầy đủ hơn cho các truy vấn, mặc dù sẽ tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn trong giới hạn của người dùng.

Hiện tại, người dùng chỉ có thể kích hoạt tính năng “Extended thinking: Complex problem solving”, tạm dịch (Tư duy mở rộng: Giải quyết vấn đề phức tạp). Ba cấp độ nỗ lực/tư duy mới này sẽ tương ứng với những gì có sẵn trong Google AI Studio và Antigravity.

Về mô hình Gemini 4 Argon, Google đã thông báo rằng sản phẩm sẽ được cung cấp đầu tiên cho người dùng đăng ký gói AI Ultra, nhưng vẫn chưa rõ liệu Argon sẽ thuộc dòng Pro hay một phân khúc cao cấp hơn.