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Google tiếp tục tăng tốc cuộc đua AI với Gemini 3.8 Flash

Thứ Sáu, 07:00, 04/09/2026
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VOV.VN - Google vừa giới thiệu Gemini 3.8 Flash, mô hình AI mới có thể thực hiện nhiều bước suy luận và hỗ trợ vá lỗi bảo mật.

Google tiếp tục đẩy mạnh cuộc đua AI khi giới thiệu Gemini 3.8 Flash, phiên bản kế nhiệm Gemini 3.7 Flash và là mẫu Flash thứ ba được hãng công bố chỉ trong khoảng sáu tuần. Mô hình mới tập trung vào các quy trình làm việc dựa trên tác nhân (agentic workflows), phát triển phần mềm và an ninh mạng.

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Các mô hình mới của Gemini liên tục được ra mắt gần đây

Theo Google, Gemini 3.8 Flash được xây dựng nhằm mang đến khả năng suy luận mạnh hơn, nhưng vẫn duy trì tốc độ và chi phí tương đối thấp. Mô hình có thể tự thực hiện thêm các bước suy luận khi gặp những nhiệm vụ phức tạp, qua đó cải thiện khả năng giải quyết vấn đề. Đổi lại, quá trình này có thể tiêu thụ nhiều token hơn.

Trên bài kiểm tra DeepSWE v1.1, chuyên dùng để đánh giá khả năng tự động giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp, Gemini 3.8 Flash đạt 73,7%. Kết quả này chỉ thấp hơn một chút so với Claude Opus 5 với 74% và cao hơn một số mô hình khác như Gemini 3.7 Flash và GPT-5.6. Google cũng cho biết mô hình mới đạt kết quả tích cực trong các tác vụ đòi hỏi phân tích chuyên sâu, bao gồm phân tích tài chính và xử lý quy trình pháp lý phức tạp.

Mức giá cạnh tranh Google đang áp dụng cho Gemini 3.8 Flash

Một điểm đáng chú ý khác là mức giá. Gemini 3.8 Flash được cung cấp với giá khởi điểm 0,75 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 3,75 USD cho mỗi triệu token đầu ra. Google dự kiến mức giá sau đó tăng lên lần lượt 1,50 USD và 7,50 USD. Dù vậy, chi phí này vẫn được đánh giá thấp hơn một số đối thủ cao cấp trên thị trường.

Bên cạnh Gemini 3.8 Flash, Google còn giới thiệu Gemini 3.8 Flash Cyber, phiên bản chuyên biệt cho an ninh mạng. Mô hình này hiện chỉ được cung cấp thông qua Chương trình Fairwind, dành cho các cơ quan chính phủ, đơn vị vận hành cơ sở hạ tầng quan trọng và nhà bảo trì phần mềm.

Gemini 3.8 Flash Cyber đạt 86,2% trong bài kiểm tra tìm kiếm lỗ hổng trên mã C/C++, đồng thời có khả năng tạo bản vá tự động. Theo Google, mô hình tạo được số bản vá chính xác cho các lỗ hổng Chrome cao gấp 2,6 lần so với những mô hình thương mại khác.

Gemini 3.8 Flash hiện được triển khai cho nhà phát triển, khách hàng doanh nghiệp và người đăng ký Google AI Pro hoặc AI Ultra. Dù người dùng phổ thông có thể chưa trực tiếp nhận thấy những thay đổi, các cải tiến về lập trình và bảo mật có thể góp phần tạo ra những sản phẩm công nghệ an toàn hơn trong tương lai.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Android Authority
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